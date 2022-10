Quarto posto per Cuba Orlenis Sierra e vicino al podio in Italia

Più vicino a salire sul podio dei premi, il cubano Orlenis è arrivato quarto al Giro d’Emilia in Sierra Italia. Questo dopo aver fermato il cronometro un secondo dietro il terzo classificato.

Arlenis ha segnato 02:12:02, nove secondi sotto l’italiana Elisa Longo, che ha tagliato il traguardo del Trek Segafredo al primo posto. Il Giro d’Emilia femminile, alla sua nona edizione, nasce su un percorso di 89,7 chilometri tra le città di Carpi e San Luca.

Il miglior ciclista cubano Oggi è iniziato come leader della sua squadra, Movistar, e ha lasciato una grande prestazione nell’evento che fa parte del calendario della serie UCI Pro. Il podio è stato completato dalla nordamericana Veronica Evers (a 0:03) e dall’italiana Sofia Perdisolo.

“Avevamo un piano per fare un podio, ma non era possibile. Il lavoro di squadra è stato perfetto e non si poteva fare. Sono contento perché non è un brutto risultato e serve come preparazione per la prossima gara. ” ha dichiarato Arlenis Sierra al termine della gara.

Giorni fa, Orlenis Sierra, era al sesto posto Campionati del mondo di ciclismo su strada Wollongong, Australia, 2022, ovvero l’eccezionale prestazione di Manzanilla.

Sierra è arrivata sesta dopo aver percorso 164,3 chilometri e ha salutato la sua compagna di squadra Movistar, l’olandese Annemiek van Vluden. Inoltre, il cubano era nella migliore posizione degli Stati Uniti, a pochi passi dal salire di soppiatto sul podio del premio.

