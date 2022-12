Quasi 100 euro di sconto

Se siamo utenti giochi per computer O console, è essenziale disporre di un buon schermo per goderci i nostri giochi. così, L’opzione migliore è sempre andare alle schermate di giocoPerché hanno funzionalità personalizzate Soprattutto i videogiochi Cosa che non troviamo nei televisori della stessa fascia di prezzo.



MSI Optix G273 – Monitor da gioco piatto da 27″, IPS 1920×1080 (FHD), 16:9, contrasto 1000:1, frequenza di aggiornamento 165Hz, tempo di risposta 1ms (MPRT), nero

Se stai giocando in Full HD e desideri un monitor che ti offra un’elevata frequenza di aggiornamento per competere ai massimi livelli, ora puoi ottenerlo MSI Optix G273 di 189,00 euro Su Amazon, che Puoi risparmiare quasi 100 euro Per quanto riguarda il prezzo di vendita consigliato, che è di 279,00 euro.

MSI Optix G273 è un monitor da gioco Full HD con una diagonale dello schermo di 27 pollici. Tuttavia, la sua caratteristica principale è Frequenza di aggiornamento 165Hzche, combinato con il tempo di risposta di 1 ms, ci darà grandi prestazioni con cui competere. Titoli multigiocatore. Inoltre, lo schermo Compatibile con NVIDIA G-Sync.

Lo schermo include un pannello IPS e, oltre a fornire buoni angoli di visione, ha un contrasto di 1000:1, ulteriormente migliorato da Tecnologia True Color. Inoltre, ha una base che ci permette di regolare anche l’angolazione dello schermo Connessioni HDMI e DisplayPortper connettere più dispositivi contemporaneamente.

Super offerte disponibili oggi



Scheda ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 SUPER OC Edition 6GB GDDR6