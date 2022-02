Quattro giocatori di golf legati arrivano alla finale del campionato di Panama

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 febbraio 2022 – 00:59

Città di Panama, 5 febbraio (EFE). – Quattro giocatori in parità per il primo posto, con un totale di 7 sotto il par e 203 colpi, lasciano un ambiente perfetto per il cardio finish di domenica al Korn Ferry Panama Golf Tournament della PGA, che si gioca sul campo del Panama Golf Club.

La terza giornata, che si è svolta sabato con un’altra giornata ricca di emozioni, ha lasciato in prima linea un gruppo di co-leader del torneo, gli americani Andrew Cousin, Zach Fisher, Jimmy Stanger e l’inglese Ben Taylor. .

Allo stesso modo, gli americani Brandon Matthews, Brett White, Carson Young e l’argentino Julian Itolin erano quinti (-6 e 204 in totale).

Etulain, finora chiamato dall’America Latina a lottare per la corona, ha realizzato tre passeri nelle buche 5, 12 e 16 e tre banditi (9, 10 e 17) in una giornata estenuante di 70 colpi, per chiudere la sessione del sabato in un paio di corte.

L’argentino ha ammesso dopo aver terminato il percorso che i tre giorni “di oggi (sabato) sono stati chiaramente i più difficili”, a causa del caldo e dell’elevata umidità nella capitale panamense e della forte brezza che ha reso difficile l’attacco ai Verdi durante il tour.

Gli altri due giocatori latini tra i primi 25 del torneo sono gli argentini Fabian Gomez e Martin Contini, che hanno firmato 2-over card su 72.

Gomez è 20° in 2-under e Contini è 25° in 1-under.

Il Korn Ferry Tour è l’arena per la promozione al PGA Tour negli Stati Uniti.

Il torneo, che si svolgerà da giovedì a domenica prossima in territorio panamense, riunisce 144 golfisti professionisti da tutto il mondo e distribuisce una borsa del valore di 750.000 dollari, di cui 135.000 andranno al vincitore.

classificazione:

Giocatore R1 R2 R3 TOT

T1 Andrew Cousin (EEUU.) 68-68-67—203 (-7)

T1 Zack Fischer (EEU) 65-70-68—203 (-7)

T1 Ben Taylor (ING) 68-67-68-203 (-7)

T1 Jimmy Stanger (EEUU.) 64-69-70—203 (-7)

T5 Julien Etolen (Argentina) 68-66-70-204 (-6)

T20 Fabian Gomez (Argentina) 67-69-72-208 (-2)

T25 Martin Contini (ARG) 68-69-72—209 (-1)

T44 Augusto Núñez (ARG) 71-69-72—212 (+2)

T49 Marcelo Rozo (COL) 70-69-74—213 (+3)

T55 Alvaro Ortiz (Messico) 69-69-76-214 (+4)

T55 Luis Gagne (CRC) 70-69-75—214 (+4)

T55 Marco Montenegro (ARG) 69-70-75—214 (+4) .EFE

