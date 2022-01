Quattro mesi per tornare a sorridere

Dopo quattro mesi di inattività nel tennis, Ashleigh Barty (la leader assoluta della classifica mondiale) è tornata in campo sconfiggendo Coco Gauff 4-6, 7-5, 6-1 in due ore e un quarto di match. In questo modo, è già tra le prime otto nell’Adelaide WTA.

L’australiana ha iniziato l’anno con il piede giusto e ha dimostrato perché era la numero uno al mondo. GT

Quando è stata eliminata al terzo turno degli US Open, l’australiana ha deciso di chiudere il 2021 con l’obiettivo di recuperare fisicamente per la prossima stagione e con gli occhi puntati sul suo primo torneo importante dell’anno:Devo dare la priorità al mio corpo e al mio recupero e concentrarmi sull’attacco duro prima dell’inizio della stagione in vista degli Australian Open di gennaioCommentò all’epoca.

Il tempo è passato e il numero uno del mondo è tornato più forte che mai. Anche se le palle nel primo set e mezzo sono uscite più che dentro, il che è normale in chi non gareggia a lungo, con l’avanzare del gioco, Il gioco di Barty si è stabilizzato ed è stato impossibile per l’America recuperare i suoi colpi.

Dopo aver perso 2-4 nel secondo set, l’australiana ha preso confidenza e ha guidato la scherma in un implacabile terzo set che ha dominato dall’inizio alla fine.

Sto già pensando a cosa verrà, Hanno aspettato il vincitore tra Sofia Kenin (12) e Agla Tomljanovic (45)..