Quattro razze di cani ideali per luoghi con un ingombro ridotto

Quali sono le migliori razze di cani indoor

Se sei intento ad adottare un cane, ma ti frena l’idea di non avere molto spazio in casa, puoi scegliere una di queste quattro razze ideali per appartamenti o piccoli spazi..

Decidere di adottare un animale non è un compito facile e farlo mette a rischio molte cose.

fra loro, Dove dorme e gioca il nuovo membro della famiglia. In questi casi molte persone decidono di non incorporare un cane perché non hanno un grande giardino in cui possa giocare. Questo ragionamento non è sempre coerente e vero poiché ci sono alcuni ceppi perfetti per questi casi.

Le dimensioni del cane sono importanti quando si decide di prendere un cane in un piccolo spazio

Possedere un cane è molto più che stare con lui mentre gioca.

Forniscono inoltre un’alimentazione adeguata, una corretta igiene generale e orale, relative visite dal veterinario e molte altre responsabilità.

Quindi la decisione di adottare un cane è complicata.

L’aspetto dello spazio fisico è importante quando si prende questa decisione, poiché i cani trascorrono la maggior parte della giornata a casa e richiedono un luogo con aria condizionata in modo che possano giocare, dormire e lavorare normalmente. Per questo motivo molte famiglie sono riluttanti a ricevere un animale domestico, perché vivono in un piccolo appartamento. La verità è che ci sono alcune razze ideali per le case con un ingombro ridotto.

chihuahua

I chihuahua sono una razza di cane molto piccola. Hanno molta gioia in loro, quindi portano una buona dose di amore e divertimento in casa. Inoltre, devi offrire loro passeggiate quotidiane in modo che possano crescere sani e svilupparsi normalmente. È rustico e longevo nonostante l’aspetto compatto e la resistenza.

Argilla

Un altro piccolo cane è il Terrier, che è carino e gentile. Era un cane da cortile medievale, ma è, inoltre, ideale per famiglie con bambini, perché non solo sono affettuosi, ma amano giocare e sono molto intelligenti.

Yorkies (Yorkshire Terrier)

I cani di questa razza sono pieni di energia e coraggio. Tendono ad essere freddi, quindi amano stare in casa, il che li rende il cane perfetto per stare in appartamenti con un ingombro ridotto.

Non perde i capelli ed è rustico e di lunga durata. Come altri, richiede passeggiate quotidiane per ottenere la sua corrispondente dose di contatto con la natura.

Bichon Congelamento

Questa è una razza molto dolce che può essere adottata se si è a corto di spazio.

Bichon Frise ha una dolcezza senza pari. Il suo viso gentile, il pelo morbido e non cedevole, la naturale giocosità e l’intelligenza lo rendono il compagno perfetto per le famiglie della sezione.

* Il Prof. Dr. Juan Enrique Romero Dromerook è un veterinario. Specialista in formazione universitaria. Master in Psico-immunoendocrinologia. Ex Direttore del Small Animal School Hospital (UNLPam). Professore universitario in diverse università argentine. Relatore internazionale.

