“Quelli di noi in quest’area del partito al governo fanno parte dell’AKP”.

Presidente supplente della legislatura, Sergio Mansilla (Foto), richiamata dalla decisione della Rappresentanza Nazionale Pablo Yedlin Chiudere verbo un’offerta Samuele Cimrico -Un leader del suo ambiente- come nuovo interventista del Fronte dei Rinnovatori (francese) a Tucumán.

“Quelli di noi che si trovano in questo spazio del partito al potere nella provincia fanno chiaramente parte del Partito Giusto (PJ); Siamo così da anni e la base e il sostegno politico che forniremo alle posizioni istituzionali che ricopriremo proverranno dall’interno dell’AKP. LG Gioca.

L’ex senatore ha avvertito di aver appreso dalla stampa dell’incidente di giovedì in cui lo aveva accompagnato Diego GiulianoYedlin ha concluso presentando Smerik come un riferimento del tutto nuovo per la Jamahiriya in questa provincia.

“Non abbiamo bisogno di combattere un’altra partita”. Il capo alternativo dell’organo legislativo ha aggiunto: Certamente, in alcuni degli accordi che vengono conclusi si formano dei fronti e si integrano altri partiti, ma la base del partito al potere è il peronismo, e lavoreremo all’interno del peronismo.

La stampa allora gli chiese se il peronismo fosse unito e, sebbene si fosse espresso favorevolmente, Mansilla non escluse la possibilità di un conflitto interno per regolare le posizioni. “Se ascolti sindaci, legislatori e membri del consiglio, siamo tutti nella stessa situazione. Sicuramente, come è successo altre volte, se ci saranno disaccordi, si risolveranno internamente, e sicuramente chi vincerà continuerà a guidare, e chi perde lo accompagnerà, come è successo in tutta la storia del peronismo”.

Il leader Al-Adli ha avvertito che “coloro che gestiscono questo spazio” determineranno i momenti. “(Lo sarà) quando prenderanno la decisione”, ha spiegato. Anche se ha spiegato che “una decisione è stata presa”, secondo quanto ha potuto parlare con il governatore Osvaldo Galdo E vice governatore Michele AcevedoCioè “istituzionalizzeremo le nostre aspirazioni politiche all’interno del Partito Giustizia e Sviluppo”.

Durante la marcia di massa, Yedlin ha indicato di far parte delle file della Giustizia, anche se dal Galdismo si è rapidamente arrivati ​​al bivio, ravvivando le tensioni nel peronismo.