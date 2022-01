Quello che l’ex compagno di Eugenio Derbez avrebbe voluto “non cadesse nella stessa piscina”

Foto: Instagram / @ederbez

Eugenio Derbez in questo momento Trovato sposato con Alessandra RosaldoTuttavia, non era la sua unica compagna, perché per tutta la vita ha avuto figli con altre donne.

questa voltaRiappaiono le ombre del vecchio corteggiamento E uno degli ex partner del comico ha dichiarato che non avrebbe mai più voluto avere una relazione romantica con Derbez.

È successo tutto nello show Dimmi adesso! I collezionisti hanno commentato un post che Eugenio ha regalato a Consuelo Duval il giorno del suo compleanno.

Con le parole direi Ludovico A partire dal Famiglia P. Luche, L’attore ha scritto i tratti migliori del suo partner e i peggiori:

“Oggi è il compleanno di questa donna, niente di ordinario. È intenso, sdolcinato e rumoroso. Quando ride sembra aver ingoiato Chucky Ma ha anche un cuore enorme. Se la vita mi desse la possibilità di sceglierla come sorella per la vita… lo rifarei. Ti voglio bene!”.

Le sue congratulazioni hanno raggiunto più di 500.000 “mi piace”, oltre a centinaia di commenti di fan che hanno applaudito e deriso le parole di Derby, congratulandosi sia per la loro amicizia che persino, Hanno ripreso alcune delle frasi famose che gli attori dicevano che sono una coppia P. Luche.

Con questa foto, Derbez si è congratulato con il suo partner “La Familia P. Luche” da 10 anni (Foto: Instagram / @ederbez)

Da parte sua, Duval ha risposto nella sezione commenti con “Ti voglio bene” Che ha raggiunto più di 3mila “mi piace”.

Nell’introdurre la nota sul suddetto programma di intrattenimento, la voce dell’ex fidanzata di Eugenio, Delilah Polanco, ha fatto eco, ripetendo a più riprese: “Ti voglio bene”.

Così, i suoi compagni le hanno chiesto in totale confusione di chiarire chi fosse il commento, da allora Questa dimostrazione di affetto per il suo ex compagno era strana.

“Io spiegai, L’ho chiarito, Consuelo Duval, Mia Santa, ti amo. Buon compleanno, avrei pensato che mi avrebbero regalato qualcos’altro. no no no, Dio non voglia che cada di nuovo nella stessa piscinaPolanco evidenziato.

Va ricordato che più di 15 anni fa Eugenio Derbez ebbe una forte relazione amorosa con Delilah, e anche se in realtà entrambi hanno percorsi completamente diversi, l’uno dall’altro.Oppure l’attrice ha recentemente rivelato le difficoltà che ha dovuto affrontare in quel momento.

L’artista, che si è anche cimentata nella messa in scena e nella voce fuori campo in Messico, ha aperto il suo cuore in un’intervista con Yordi Rosado per il suo canale YouTube e ha sottolineato che ioHa iniziato la sua relazione con Eugenio Derbez dopo aver terminato il suo divorzio con il collega attore Sergio Catalan, con il quale è stato sposato per dieci anni.

Delilah Polanco ricorda com’era la sua relazione con Eugenio Derbez (Image: Screenshot/Youtube)

Dalilah ha confermato che il suo fidanzamento è stato sempre molto difficile, pieno di responsabilità e di apprendimento, che ha avuto difficoltà a superare, nonostante la sua lunga carriera e la sua separazione dall’amore, Hanno continuato a riconoscerla come “La Derbez” per diversi anni.

“E ‘stata una relazione molto buona, una relazione molto difficile e una grande esperienza di apprendimento. Mi sentivo come se fossi nei grandi campionati e c’erano molte responsabilità; lui era l’attore, il produttore, il regista, doveva sii suo uguale, suo uguale». Il signor Eugenio Derbez è un’ombra molto grande Ed essere nella sua ombra è fantastico perché ti senti protetto in qualche modo ma ti senti anche un’ombra”, ha spiegato nell’episodio.

Delilah Polanco ha anche detto di non aver mai visto un comico messicano completamente felice, che vive a Los Angeles, in California, da diversi anni.

“Nel momento in cui eri con lui, in qualche modo, Non l’ho mai visto 100 felice. Dio vuole che io sia felice al 100% oggi perché ho incontrato un uomo di successo e meraviglioso. Tutti volevano stare con lui, lavorare con lui, tornare a casa e Era “una piccola lanterna in strada, il buio della sua casa”commentato.

