Questa app di Epic Games crea modelli 3D utilizzando la fotocamera dell’iPhone

Giochi epici, creatori È un gioco elettronico E il motore Motore irrealeE il annunciare Sondaggio sulla realtàUna nuova applicazione Crea modelli 3D con la fotocamera del tuo iPhone. L’app iOS scatta foto di un oggetto da più angolazioni e quindi le elabora per creare un oggetto 3D che puoi utilizzare nei tuoi progetti.

RealityScan è basato su RealityCapture, a Potente software di fotogrammetria cosa o cosa Usato Per generare rappresentazioni fedeli di un oggetto o di una trama. Questa tecnica Ampiamente utilizzato dagli studi di sviluppo di giochi e di effetti specialianche se richiede una buona fotocamera e seguire alcuni passaggi per ottenere uno scatto migliore.

L’applicazione utilizza lo stesso principio di scattare più foto, solo in un modo più semplice per democratizzare la creazione di oggetti 3D. Sondaggio sulla realtà Guida gli utenti attraverso la realtà aumentata e il feedback interattivo. Dopo che le immagini sono state scattate, vengono elaborate e viene creato un modulo che può essere Pubblicato o venduto su SketchFab.

Il video mostra una persona che pulisce un vecchio divano con il suo iPhone. Il risultato finale, Disponibile su SketchFabè un modello dettagliato di quasi 100.000 triangoli che sembra abbastanza decente da poter essere utilizzato in un gioco o in un progetto architettonico.

RealityScan fa parte di una strategia più ampia di Epic Games e delle sue affiliate

A prima vista, RealityScan non è molto diverso da quello che si trova in altre applicazioni di fotogrammetria, sebbene il suo vantaggio risieda nella tecnologia che lo supporta.

RealityScan è sviluppato da Cattura la realtà e Quixeldue società di proprietà di Epic Games dedicate a scansione di superficie. Mentre la prima compete direttamente con Agisoft per il trono dei migliori software di fotogrammetria, la seconda è leader nella vendita origini Scansionato grazie al suo negozio Megascans.

RealityScan è il primo passo nel nostro viaggio per rendere la scansione 3D disponibile a tutti i creatori. Riteniamo che questo strumento aiuterà notevolmente le persone di tutte le abilità a comprendere meglio le basi della scansione, colmando il divario tra principianti e professionisti.

Sebbene la ricerca epica Colmare il divario tra la persona media e il professionista Chiunque scatti foto con una DSLR o il proprio aereo, l’obiettivo va oltre. La società ha utilizzato tutte le sue filiali per creare un file Tubatura Per mantenerti nel loro ecosistema di prodotti.

RealityScan, la nuova app di Epic Games.

Puoi scansionare oggetti in RealityScan e caricare modelli su SketchFab (di proprietà di Epic) per condividerli o venderli. Lattina modello 3D Integrazione in Unreal Engine È combinato con altri elementi della libreria Megascans.

RealityScan è come la scansione fotogrammetrica Faccia di collegamento dal vivo Sta catturando le espressioni facciali. Entrambe le applicazioni cercano di facilitare il processo tecnico, ma l’obiettivo finale è lo stesso: La sopravvivenza nel nostro ecosistema. Lo stesso si può dire di Creatore MetaumanoUn’altra applicazione per creare personaggi digitali e integrarli nell’Unreal Engine.

Epic ha annunciato che RealityScan lo è Disponibile in una versione di prova limitata per 10.000 utenti attraverso viaggio di prova. Dato che i posti sono completamente esauriti, dovremo aspettare qualche mese per ottenerli Accesso anticipato per più persone su iOS. Se utilizzi uno smartphone Android, dovrai attendere la fine dell’anno, quando verrà rilasciata la versione beta di questo sistema operativo.