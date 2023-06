Questa applicazione facilita le elezioni generali 2023

Potremmo presto attraversare un confine molto importante in Spagna: Usando DNI in un modo davvero elettronico. Questo è ciò che promette Portafoglio d’identitàuna nuova applicazione per iPhone che vuole trasferire la nostra carta d’identità sul cellulare senza creare alcun ostacolo all’identificazione.

Carlos Jimenez, il responsabile dell’applicazione, conferma da LinkedIn che ci sono voluti 15 anni per arrivare a questo punto ma che “questo cambierà la vita di milioni di cittadini”. Il CEO vuole che il portafoglio DNI sia anche “uno dei grandi successi” della presidenza spagnola dell’UE.

Come migliorare la sicurezza Internet VPN, DNS e pagine con HTTPS

Portafoglio DNI, forse è l’inizio di una nuova era

L’applicazione è in fase di sviluppo, ma vi abbiamo accesso grazie ai suoi stessi gestori e promette: è compatibile con tutte le versioni di DNI emesse dal 2006, così come passaporti e NIE per stranieri. Ti riconosce con Face ID per mantenere tutti i dati privati.

Nel caso di DNI 2.0 (emesso tra il 2006 e il 2015), l’app raccoglie i dati del documento da una fotografia della carta. Con le ultime versioni (DNI 3.0 e DNI 4.0) I dati vengono letti tramite iPhone NFC e codice CAN. Puoi anche conoscere le carte d’identità dall’Italia e dal Portogallo.

Grazie a questo abbiamo potuto immedesimarci nei sistemi bancari o nelle amministrazioni online: immaginate di poterlo fare Conferma la tua identità portando il tuo ID sul tuo iPhone o leggendo un codice QR con la fotocamera, eliminando la necessità di certificati elettronici o Cl@ve. Possiamo anche fare una copia digitale della carta semplicemente ordinandola nell’app.

Potrebbe non essere così sognante integrare un DNI nell’app Wallet come lo è già con una patente di guida in alcuni stati degli Stati Uniti, ma potrebbe significare un enorme progresso quando si tratta di identificarci online per eseguire le procedure. Saremo attenti al suo rilascio finale e pubblico.

all’Applesphere | “Il mio iPhone è in fiamme, è perché sono stato violato?” E altri miti e mezze verità sulla sicurezza informatica