Questa attrice di “Avatar 2” pensava che fosse uscito anni fa ed era un flop

Avatar: Senso dell’acqua Ha raggiunto i teatri con una mano Giacomo Cameron Dopo più di 13 anni di attesa, e con A Un sequel ambizioso e un piano di continuazione. Il suo successo al botteghino è stato fenomenale. Ha totalizzato oltre $ 441 milioni Nei fine settimana e fingendo Che non dovresti mai scommettere su un manager Titanico. Tuttavia, con grande pubblicità e il sostegno del pubblico ContantiE il C’è un’attrice coinvolta Avatar: Senso dell’acqua E che è arrivato a credere che il film sia uscito anni fa essere un fallimento. Stiamo parlando di Edie Falco, che ha assistito alla premiere del sequel della canzone del 2009 e che ha ammesso il suo errore poche ore prima.

“Ho visto la prima puntata quando hanno debuttato, ed è stato molto tempo fa.”Falco ha iniziato Dati raccolti da Limite. E il secondo immagine simbolo, che sta uscendo ora, l’ho girato quattro anni fa, credo. Da allora, sono stato molto impegnato e quando qualcuno ha menzionato immagine simbolopensiero: “Wow, penso che sia già stato rilasciato e non ha funzionato bene”Perché non ne ho sentito parlare. Ho pensato: ‘Così è la vita’continua Falco, che è rimasto scioccato quando qualcuno gli ha detto questo Il senso dell’acqua Stava per arrivare nei cinema.

“Ma non è stato ancora rilasciato?”, Confesso. un’attrice i Soprano Pensavi che il sequel del 2009 fosse stato pubblicato in modo famigerato e sei sorpreso che sia arrivato sui grandi schermi di tutto il mondo. E lo ha fatto, come vi abbiamo detto vandalismospazzare. Film di James Cameron, che ci riporta indietro Pandora con il navi E la sua cultura ha occupato il botteghino in diversi mercati. Falco, cosa Nel film interpreta il generale Ardmore dei Marines al servizio della Repubblica Democratica Tedesca, La sua missione è rendere Pandora ospitale e una nuova casa per la razza umana, poiché la Terra sta morendo e gli umani avranno presto bisogno di un nuovo pianeta permanente.

È vero che il personaggio di Edie Falco non ha avuto un posto di rilievo in nessun materiale di marketing, ha relegato il ruolo di antagonista all’attore Stephen Lang, quindi la sua presenza nelle anteprime e il primo spettacolo È stato molto limitato fino a poche ore dopo il suo arrivo nei cinema di tutto il mondo. “Volevo essere blu! Ero entusiasta del fatto che fosse blu e così alto. Non ho avuto nessuna di quelle cose.”, deduce Falco, che doveva diventare un normale essere umano nel film, quindi sono chiaramente gli antagonisti. Dopo, dopo Avatar: Senso dell’acqua ottenere un terzo e La quarta puntata è così sorprendente che ha lasciato senza parole i dirigenti Disney. dirigenti che, invece, Hanno spinto affinché il sequel fosse più breve.

Avatar: Sensazione d’acqua Disponibile nei cinema.