Questa azienda giapponese ha creato un “trasformatore” lungo 4,5 metri e 3,5 tonnellate. Il loro obiettivo: mega milionari

Tsubame Archax è in grado di passare dalla “modalità robot” alla “modalità auto” in 15 secondi e di muoversi ad una velocità di 10 km/h

I suoi creatori vogliono “portare il mondo della fantascienza nella ‘realtà fantascientifica’” e stanno già guardando allo spazio

Diversi anni fa Ryo Yoshida Ha deciso di mettere nella sua borsa alcuni ambiti in cui considerava il suo Paese, il Giappone, distinguersi. La miscela che è stata prodotta è alquanto eclettica e combina giocattoli, robot, animazione e automobili, una miscela che sarebbe stata difficile da combinare in precedenza in un progetto commerciale, ma che lo ha portato a formare una meravigliosa creazione: Tsubame Archax, uno strano robot pensato per il mercato ultra-lusso. come è lui? Beh, probabilmente è la cosa più vicina ai personaggi da questa parte dello schermo…trasformatori“, la leggendaria serie di fantascienza “Gundam” o Esoscheletri meccanici AMP Dall’avatar.

Ora è in vendita. Ha recitato per la prima volta nella splendida sala da ballo Mostra sulla mobilità in GiapponeChe si è tenuta qualche giorno fa.

Dalla fantascienza alla realtà. Questo è l’obiettivo che si è posta l’azienda. Industria degli TsubameHa sede a Nishikasai, in Giappone ed è guidata da Yoshida. Il suo obiettivo è niente di più e niente di meno che “portare il mondo della “fantascienza” nella “realtà scientifica” in modo ambizioso: creare robot “controllabili” e guidabili, non molto diversi da quelli che si vedono in alcuni grandi paesi. Film di successo di Hollywood. Il progetto Archax lo ha fatto Sto arrivando Durante la fiera giapponese sulla mobilità si dimostra che non hanno tutti i torti.

“Il motivo iniziale per cui l’ho creato è stato perché volevo realizzare una nuova macchina.” Recentemente mi sono bloccato Yoshida durante un’intervista con Reuters: “Inoltre, il Giappone è molto forte nei settori dell’animazione, dei giochi e della robotica, nonché nell’industria automobilistica, quindi ho pensato che sarebbe stato universale se fossi riuscito a creare un prodotto che comprimesse tutti questi elementi in uno solo” .” Per dire: “Questo è il Giappone”.

Non dire Gundam, di’ Archax. I paragoni tra fantascienza e realtà sono solitamente complicati, ma guardando il design rilasciato da Tsubame, è difficile non ricordare gli umanoidi meccanici di epiche come Gundam, quelli usati dai cattivi in ​​Avatar o soprattutto Transformer. Proprio come la fantasia Optimus PrimeArchax è un enorme dispositivo in grado di funzionare in “modalità veicolo” o “modalità robot”, modalità quest’ultima in cui è in grado di muovere le braccia.

Le sue specifiche tecniche sono a dir poco sorprendenti: pesa 3,5 tonnellate, è larga 3,1 metri e quando “sta in piedi” è un processo che richiede molto tempo. 15 secondiLa sua altezza raggiunge i 4,5 m. L’esterno è realizzato in FRP (Fibra plastica rinforzata) Il loro colore può variare e per spostarli vengono utilizzati pneumatici industriali, simili a quelli installati sui carrelli elevatori e azionati da motori elettrici.

Trattalo come un gioco. A seconda della posizione o dell’altra dell’arcace e della posizione delle sue varie articolazioni, la lunghezza varia da 4,4 a 5,9 metri. Come si può vedere in Video E le immagini Il pilota, distribuito dalla casa giapponese, può sedersi in una cabina di pilotaggio chiusa dalla quale può monitorare l’esterno con l’ausilio di 26 telecamere grandangolari. Definisce il bordo Per controllarlo vengono utilizzati una coppia di joystick, un touchpad, pedali e pulsanti. Naturalmente il dispositivo può essere manipolato anche da remoto.

Come Optimus Prime, ma non Optimus Prime. Questa è la situazione. Il robot è fantastico, ma le sue abilità non solleveranno alcun sopracciglio tra i fan di “Transformers”. Per cominciare, Archax non è esattamente veloce: la velocità massima che raggiunge quando funziona in modalità auto lo è 10 chilometri all’ora Il passaggio da una modalità all’altra richiede una transizione di 15 secondi. Per quanto riguarda ciò che può fare con le braccia e le mani articolate oltre a salutare il pubblico, come ha dimostrato nella mostra giapponese, Bordo appuntito Capace di sollevare circa 20 chili, è anche lontano dalla forza dell’avatar AMP o Megatron.

Progettato per il lusso. La grande domanda qui è: perché questo spreco di sforzi? Qual è lo scopo di Archax? Quali piani aziendali hanno i loro creatori? Lo spiega l’azienda Aspira a “creare un mercato completamente nuovo” per i robot controllabili e ha gli occhi puntati su un mercato molto specifico… ed entusiasmante: il mercato ultra-lusso, lo stesso mercato a cui mirano i produttori di supercar, jet privati ​​o megayacht.

“Si prevede che i clienti principali siano persone benestanti”, affermano. È ovvio che sarebbe così: ogni robot Tsubame Archax costa tre milioni Di dollari. L’azienda ha iniziato ad accettare ordini qualche mese fa, a settembre, al prezzo di A Pagamento iniziale molto limitatocon solo cinque unità, lavora su ordinazione e avverte che i clienti potrebbero dover attendere circa un anno e mezzo per ricevere i loro ordini.

…con un occhio allo spazio. Tuttavia, l’azienda giapponese guarda oltre e spera che in futuro la sua tecnologia non serva solo alla gioia degli uomini d’affari amanti della fantascienza. Nello specifico, si concentra sulle potenziali applicazioni che potrebbe avere in caso di catastrofi e sul potenziale di esplorazione Nuove opzioni di intrattenimento Con la robotica o anche nell’industria spaziale.

“Sulla Terra ci sono molte macchine specializzate per lavori. Su una base lunare, non possiamo avere così tante macchine. Forse una macchina simile a quella umana verrebbe utilizzata in una situazione del genere.” Akinori Ishii sottolineaIl manager di Tsubame.

Foto e video: Tsubame E Tsubame

