Questa bellezza è tua per 188 euro

Lo smartphone cinese è appena arrivato sul mercato ed è già in sconto di 40 euro.

Puoi ottenere le ultime versioni di realme. Il Realme 9i a portata di mano A soli 188 euro Nella sua versione con 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Abbiamo avuto modo di analizzareè un telefono cellulare di cui si parlerà nei prossimi mesi.

Lo smartphone realme è dotato di un processore Qualcomm, uno schermo a 90Hz che supera i 6,6 pollici e una batteria che si ricarica a piena velocità. Realme 9i è un ottimo acquisto a meno di 200 euroVi raccontiamo tutte le sue caratteristiche.

Acquista realme 9i

Integra la stazione cinese Schermo IPS da 6,62 pollici, risoluzione Full HD+, 90Hz. Il posteriore fa un passo avanti rispetto al predecessore, Realme 8ilasciandoci con un grande design che ci ricorda One Plus 9. Sicuro, È uno dei cellulari economici più bello.

Sotto la sua struttura è Qualcomm Snapdragon 680Il processore Octa core ti offre la potenza di cui hai bisogno. Le app che usi ogni giorno si sposteranno facilmente. Se stai cercando qualcosa di solvibile ma economico, questo smartphone è un buon acquisto.

Qualcomm Snapdragon 680

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

Schermo da 6,6 pollici Full HD + 90Hz IPS

3 fotocamere posteriori

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W

NFC, jack per cuffie, radio FM

Ha aggiunto l’azienda cinese 3 telecamere Sul retro di questo regno: si integra Sensore principale da 50 MPSensore macro da 2 MP e sensore bianco e nero che si ripete con una precisione di 2 mega pixel. in un buco sulla fronte, Fotocamera da 16 MP Con cui farai dei bei selfie.

La sua batteria arriva 5000 mAh Ti darà energia per tutto il giorno, ma non finisce qui. ha forza Tecnologia di ricarica rapida da 33 WPuoi ripristinare rapidamente l’alimentazione ogni volta che ne hai bisogno. Anche la macchina cinese ha Connessione NFC e radio FMNon manca nulla.

Puoi ottenere una delle ultime versioni di realme per soli 188 euro, che è un serio candidato per il best seller nel 2022. Se stai cercando un telefono cellulare bello, completo ed economico, realme 9i è una delle scelte migliori.

