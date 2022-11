Questa criptovaluta è aumentata di oltre il 4000% in 24 ore

al centro l Mercato degli alcolici Al momento, SONM (SNM) ha registrato un forte aumento di oltre il 4000% nelle ultime 24 ore.

Secondo i dati di CoinGecko, SONM (SNM) viene scambiato a 8,12$ e ha registrato un aumento di oltre il 4.000% nelle ultime 24 ore.

Tutte le informazioni sul nostro sito Web sono pubblicate in buona fede e solo a scopo informativo generale. Qualsiasi azione intrapresa dal lettore in merito alle informazioni sul nostro sito è a proprio rischio.

Allo stesso tempo, Prezzo SONM È aumentato di oltre il 5000% negli ultimi 7 giorni. Il 14 novembre, SNM veniva scambiato a $ 0,15 e oggi ha raggiunto un massimo storico di $ 10,91.

Evoluzione settimanale dei prezzi SNM. Linea: Regina Geco

Dopo aver toccato il massimo storico, il prezzo di SONM è leggermente diminuito e viene scambiato a $ 8,07 al momento della stampa.

SONM ha un ottimo punteggio, ma cos’è SNM?

Oltre al livello più alto raggiunto dal prezzo di SNM, il volume di commercio Anche SONM ha vissuto una grande ripresa, Superata la barriera dei 657 milioni di dollari nelle ultime ventiquattro ore.

SONM si è classificato al 218° posto per capitalizzazione di mercato. Tuttavia, dopo la recente escursione, È riuscita a raggiungere l’88a posizione in classifica Valute digitali.

Tutte le informazioni sul nostro sito Web sono pubblicate in buona fede e solo a scopo informativo generale. Qualsiasi azione intrapresa dal lettore in merito alle informazioni sul nostro sito è a proprio rischio.

Il ICO da SNM nel 2017, e nel tempo, Il suo sito ufficiale non è stato aggiornato da molto tempo. Tuttavia, il team di sviluppo punti Dal progetto:

Fornisce servizi cloud basati su dispositivi distribuiti a livello di client, inclusi PC e PC Estrazione e server. Puoi noleggiare il tuo hardware o utilizzare la potenza di calcolo di qualcun altro per soddisfare le tue esigenze.”

La pagina ufficiale SNOM non viene aggiornata da un anno

Usare sempre cautela

Nonostante l’aumento esorbitante di SONM, È importante che gli investitori non siano sopraffatti dai numeri che questi tipi di token stanno registrando.

Il motivo esatto dell’aumento dei prezzi SNM è sconosciuto, quindi sempre È fondamentale analizzare i fondamenti e valutare la chiarezza e la serietà del progetto.

In questo modo, puoi evitare di cadere in qualsiasi tipo di truffa, tirare il tappeto O qualsiasi altra azione che possa portare a una perdita di fondi, come è successo un anno fa con La famigerata icona SQUID.

Disclaimer

Tutte le informazioni sul nostro sito Web sono pubblicate in buona fede e solo a scopo informativo generale. Qualsiasi azione intrapresa dal lettore in merito alle informazioni sul nostro sito è a proprio rischio.