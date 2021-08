Questa è City One, un’auto elettrica tedesca economica con batterie rimovibili e intercambiabili – Notizie – Auto ibride ed elettriche

La società tedesca ACM (Adaptive City Mobility) ha appena presentato la sua proposta per il settore che comprende la mobilità elettrica. Di Città Uno, Poco macchina elettrica Qual è una delle sue caratteristiche più importanti Batterie rimovibili e sostituibili, Inoltre prezzo.

Viste le caratteristiche, le dimensioni e le specifiche tecniche, siamo di fronte a un’auto elettrica il cui obiettivo è la città, anche se il fatto di poter disporre di pacchi batteria sostitutivi significa estendere l’autonomia se necessario. Tra le soluzioni offerte dall’azienda c’è la possibilità di allestire una cabina sul tetto per riporre le batterie cariche e la possibilità di cambiarle in movimento.

Con City One, ACM si rivolge principalmente alle aziende che necessitano di possedere una flotta di veicoli elettrici, sia essa un’auto ad uso condiviso, taxi o distribuzione commerciale. però, L’azienda prevede di offrirlo anche a clienti privati, ai prezzi che si intendono fissare Tra 10.000 e 15.000 euro A seconda delle versioni e delle dotazioni. Dice l’azienda tedesca.

Batterie intercambiabili ACM City One.

Mentre tutto quanto sopra può sembrare pretenzioso, la verità è che la società ha avuto credenziali sin dalla sua fondazione risalente al 2013, con molti dei suoi amministratori provenienti da aziende come BMW, Audi e Opel. La maggior parte dei finanziamenti è arrivata dal governo, mentre il resto è stato ottenuto in round di finanziamento in cui i principali contributori al progetto provengono da Cina, Germania e Svezia.

ACM City One è un’auto elettrica compatta dalle proporzioni molto contenute. La sua lunghezza è 3,60 m, la sua altezza è 1,65 e la sua larghezza è 1,67 e pesa solo 950 kg, quindi rientra nella classe A, e la Dacia Spring sarà la sua principale concorrente per le sue caratteristiche e il suo prezzo.

come indicano da CarscopL’auto elettrica nelle immagini è ancora solo un prototipo al momento e il modello finale dovrebbe vedere la luce durante la fiera IAA di Monaco che si terrà il prossimo settembre. In base a ciò, le caratteristiche fisiche e tecniche possono variare.

ACM City One elettrico.

Lo schema elettrico rimane nelle mani di un motore elettrico pindi 34 cv (25 kW) Che può raggiungere la velocità massima 110 chilometri all’ora, quindi non siamo di fronte a un quad leggero come il Citroën AMI o l’Opel Rocks-e, ma piuttosto il turismo stesso.

Tuttavia, la cosa più interessante non è la sua forza, ma la sua forza Capacità della batteria 24 kWh, di cui una parte rimovibile. Questa parte intercambiabile è composta da quattro unità Nascondono una batteria sotto la foto della borsa 2,5 kWh ciascuna capacità. Si trova sotto il pianale del bagagliaio e può essere sostituito con altre unità a pieno carico, secondo i funzionari, in soli 3 minuti.

ACM afferma che ci vorranno 5 ore per completare una carica completa della batteria con il caricabatterie e fino a 8 ore con una presa domestica, il che è molto interessante, poiché la maggior parte degli utenti sarà in grado di ottenere una carica completa su base giornaliera se l’auto viene caricata durante la notte. L’autonomia totale è prevista intorno ai 240 km certificati, ma utilizzando la cabina aggiuntiva per sostituirla, puoi percorrere fino a 360 chilometri senza fermarti per il carico.

Interni Dell ACM City One.

Nonostante sia limitato nelle sue dimensioni, il suo abitacolo è sfruttato al massimo in termini di praticità. Ha quattro porte, quattro posti e con la fila posteriore abbattuta contiene Capacità di carico 400 litri. Tuttavia, come al solito a causa del prezzo e della praticità, l’interno sembra insignificante in termini di qualità e equipaggiamento.

ACM afferma di avere già più di 208.000 ordini da City One, con un valore potenziale di oltre 3 miliardi di euro. Tuttavia, la produzione non avverrà fino a quando, il prima possibile, 2023.