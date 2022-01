Questa è Inter 2 – 1 Juventus: risultati, sintesi e gol

Per non dire altro, la partita era grigia. Aura speciale che le finali sono durate fino alla precedente. La tensione tra le due grandi squadre d’Italia, la qualità delle esplosioni e delle partite e

Europa Era chiaro dall’assenza.





INTER | Alessio

Juventus | Tanto

Obiettivi | Latro (34′), Alexis (120′) / McKennie (24′)



Possesso | 63% – 37%



Sforzi mirati | 23 – 8



Sforzi mirati

UN

Porta | 6 – 2



Angoli | 7 – 2



Carte

Giallo | Dzeko, Correa, Vidal, Sinchez/Dybala, Rugani

Durante la partita e con sorpresa di molti, abbiamo assistito

Juve Molto arretrato e senza segni di dominio sulla concorrenza. Se ne è occupata l’Inter per tutta la partita, pur avendo segnato un gol

McKennie Cosa ha detto

1-0 Sul tabellone.

Loudaro su rigore, Costruito. Di conseguenza, la folla tendeva all’uguaglianza

nerasurri Non sanno come realizzare le loro opportunità.

Dopo questo, l’effetto è già noto a tutti noi.

Inter, Super Campione d’Italia.

Inter 2 – 1 Juventus

L’obiettivo è scatenare la follia

Giuseppe Mesa E potrebbe essere un argomento per i neurochirurghi.





Inter-Juventus 2-1

Il centrocampista cileno è stato costretto a ridurre il contropiede

Juve. Ossigeno corrispondente

Felicità.

Alcuni si stanno già preparando dalla panchina

Sanzioni.

Era lungo

Corea E il difensore italiano non ha avuto altra scelta che prenderlo.

Entrata in Argentina

peperoncino Finisce per essere un avvertimento per lui. Inizio molto audace

Intermedio Che aveva ribaltato tutto nella prima commedia.

Inizia la seconda parte dell’estensione!

Inter 1 – 1 Juventus

Ha tagliato

Intermedio Il giocatore argentino con la sua mano. Consiglio chiaro.

Il tiro dell’Argentina va più in alto del bersaglio

Handanovic.

Entra | di Marcov

Vendita | Perico

Asta

Alessio Sanchez Dopo il calcio d’angolo. Il colpo di testa del Cile è andato di poco conto.

Inizia l’estensione!



Entra | Pentoncur

Vendita | Locatelli

Inter 1 – 1 Juventus

Schiaffo da

Bastoni Di

McKennie Ha fatto cadere gli americani. L’ha verificato

Dove E niente.

Entra | Dormiano, Vidal

Vendita | Parella, Dumfries

Entra | Appassionato

Vendita | Morata

Entra | Artù

Vendita | Bernardeci

Entra | Alexis Sanchez, Corea

Vendita | Lottaro, Discoteca

Entra | Dipala

Vendita | Kulusevskij

Il giocatore croato ha sparato in area che è riuscito a prendere

Tanto. Altro sta arrivando

IntermedioMa il nevroticismo non può essere così pericoloso.

Il

Juve Grazie

McKennie E pareggia con un rigore,

Lottaro Martinez.

L’arbitro non la pensava così… Continua!

L’attaccante bosniaco è tosto

De Ciclio Questo è il primo avviso di una partita tempestiva.

Centro laterale centrale di rifinitura dell’ala olandese

Tanto La palla doveva allungarsi mentre entrava.

Seguire

1-1 Sul tabellone.

Caso molto chiaro

Bernardeci Ciò ha causato un “uy” sul supporto

Giuseppe

Messa.

Calcia al centro

Perico Questo ha messo in difficoltà la difesa di Pianconeri. Quella

Insaki.

Inizia il secondo tempo!



INTER | Diego

Juventus | McKennie

Primo set

Felicità Con la testa del centrocampista americano e dopo diverse partite,

Diego Previsto in conflitto con

A partire dal

Ciclio Considera la punizione. L’attaccante argentino è stato il responsabile del pareggio.

Vediamo cosa succede nel secondo tempo.

Inter 1 – 1 Juventus

L’attaccante

Voi, L’arbitro non l’ha fornito, questa è la rabbia del giocatore e allo stesso tempo le proteste.

1-1 Sul tabellone.

Inter 1 – 1 Juventus

Diego Tratto dall’esperienza per tenere il passo prima di entrare in collisione

De Ciclio Questo aiuta a far cadere i bosniaci nella regione.

Seguire

0-1 Sul tabellone.

Inter-Juventus 0-1

Ho provato a scendere

Bernardeci A destra, ma è venuto

Libero L’Italia dovrebbe essere tagliata. L’arbitro non ha niente, basta seguire la partita.

Demolizione

peperoncino A proposito del centrocampista italiano contro il Nerasuri. Controllato

Dove Assegnato alla caduta e niente… Vai, vai!

Sta cercando il primo gol

nerasurri, Questa volta era finita

Laudaro

Martinez Tiro da fuori area. Poco

Juve A questo inizio.

L’Inter ha colpito il primo corner della partita e il difensore centrale olandese è arrivato dalla seconda fila, lasciando il tiro molto vicino al palo.

Finora, tutti i rischi sono sostenuti dal pacchetto

Simone Insaki.

I nerd sono usciti con grande entusiasmo!

Inizia la Supercoppa!

La rima di

Italia, Campo Draw e…

Abbiamo iniziato!

Quale squadra è il campione?

Gruppo di

Massimiliano

Felicità Inoltre, perché molti vengono con la perdita di peso

Chiesa Non posso contare

Piazza நி

D Luce, Consentito o non accompagnato

Ramsay Per

governo. Se ciò non bastasse, ci sarà una staffetta sotto i bastoncini

Szczesny Hai appena iniziato il tuo protocollo di vaccinazione.

Dipala È un’alternativa perché è irritante

Bonucci.

Panca | Pinchoglio (ps), Szczesny (ps), de Winter, Bonucci, Bellegrini, Danilo, Pentonkur, Arthur, AK, Gio George, Keane, Dipala

Panca | Rod (ps), Cogliardini, Sanchez, Vesino, Kolarov, Sensei, Ranochia, Korea, Vidal, Timarko, D’Ambrosio, Dormian

Andiamo con le regolazioni!

Serata di Supercoppa e Serata di Classici. Questa volta parliamo del meglio del gioco

Italia: Inter-Juventus. I due set si fronteggiano

Giuseppe Mesa Ricerca

Il primo titolo della stagione. Il ‘

neroazsurri‘I dirigenti di serie A provano a fermarsi’

PianconeriRivedi il trofeo.

Nonostante abbiano vinto lo scontro che ha preceduto l’incontro, i due se ne sono andati

Sentimenti misti. Il

Intermedio Ha già mostrato la sua forza

Lazio (2-1) Per mantenere il vantaggio, nel frattempo

Voi È stato in grado di tornare indietro in modo epico

Roma (3-4), oscurato dal grave infortunio di una vittoria

Federico Cisa, Non tutto l’anno.

Ho detto, abbiamo una bella partita per goderci la notte…

Abbiamo iniziato!