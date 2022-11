Questa è la bellissima collana che Jennifer Lopez rende onore a Ben Affleck

Jennifer Lopez S Ben Affleck Non potrebbero essere più felici ora che sono diventati marito e moglie. Ci sono tanti bei gesti tra i “piccioncini”. Il fatto è che nonostante i loro problemi passati, hanno saputo riprendere la loro relazione nel migliore dei modi e si sono lasciati alle spalle tutti i problemi accaduti tra loro anni fa. Ora sono due persone diverse e l’amore che provano l’uno per l’altro non ha eguali. Recentemente, traduttore sulla terra Condividi un’immagine di rake nei social network. In esso, puoi vedere i dettagli superlativi che aveva con suo marito.

Chi avrebbe detto agli attori che più di 20 anni dopo, quando la loro relazione è iniziata negli studi di Hollywood e si è conclusa di sfuggita, avremmo rivisto il loro amore dopo aver recitato in clamorosi divorzi ed essere stati genitori. Il loro fidanzamento è stato, senza dubbio, una delle novità dell’anno, e ora entrambi si stanno godendo la nuova vita come marito e moglie.

Jennifer Lopez nella foto congiunta Instagram / JLo

La verità è che, come se fossero adolescenti, non hanno smesso di pubblicare i dettagli l’uno sull’altro in pubblico. Qualche mese fa, la cantante ha sorpreso i suoi followers con un originale design per manicure dedicato al marito Ben. In esso spiccavano dettagli dorati con le sue iniziali e le frecce di Cupido. Questo risulta essere il più romantico e i loro fan sono impazziti vedendo l’amore che forniscono. Ecco perché entrambi formano una coppia con una comunità più ampia di seguaci.

Nell’ultima foto condivisa da un traduttore la mia porta S Sono dentro di teAbbiamo visto ancora una volta uno dei dettagli che l’attrice ha spesso con il marito. Jennifer è apparsa sul balcone della sua villa di Bel-Air davanti a un tavolo di marmo apparecchiato per un pasto in uno splendido abito scollato con una sontuosa pelliccia bianca. Si irradia in esso, con il trucco incentrato sullo sguardo e l’effetto combinato bagnatoMa ciò che ha scatenato i sentimenti dei suoi seguaci sono le gemme.

Questa non è la prima volta che Jennifer indossa una collana come segno del suo amore per Ben Instagram / JLo

Nonostante gli eleganti orecchini che indossava fossero molto amati dai suoi fan, ciò che più spiccava è stata la presenza di due catene poste sul chiaro scollo a “V”. Uno è più lungo con la sagoma di un colibrì creato da minuscoli diamanti, e l’altro, più corto, è una catena d’oro personalizzata su cui possiamo vedere un nome molto speciale nel manoscritto: Jennifer & Ben. Dettagli più romantici non sono passati inosservati.

Ma non è la prima volta che la famosa artista interpreta gioielli in segno del suo amore per Affleck. Solo pochi giorni fa l’abbiamo vista in mutande sottilissime che indossava un’altra sottilissima catena d’oro su cui si leggeva l’acronimo “Mrs” con dei diamanti. Alcuni dettagli che sicuramente piaceranno all’attore in film come Batman S acque profonde.