Questa è la migliore alternativa a Google Translate

Coinvolti

Deepl è il miglior traduttore che abbiamo testato su Android.

Certamente qualche volta Hai visitato un sito straniero e hai ricevuto un messaggio in un’altra lingua Oppure hai semplicemente cercato il significato di una parola o frase in un’altra lingua e per eseguire tutte queste attività, potresti aver utilizzato Traduttore Il GooglePerché l’applicazione del colosso americano è una delle applicazioni più complete e utilizzate al mondo.

Ma potresti aver notato che, nonostante la sua popolarità, Google Translate Non sempre affidabile come dovrebbe essereDal momento che non analizza accuratamente il contesto delle parole o delle frasi da tradurre, qualcosa di Deepl, un’app di traduzione senza dubbio, lo fa, È la migliore alternativa a Google Translate.

Con Deepl porterai le tue traduzioni al livello successivo

Dopo averlo utilizzato per diversi mesi con il compilatore mobile only, possiamo dirlo senza timore di sbagliare Deepl è la migliore app di traduzione che abbiamo testato Androide Pertanto, è la migliore alternativa al popolare Google Translate.

Deepl è molto facile da usare, perché per tradurre il testo in un’altra lingua devi semplicemente farlo Scrivilo o incollalo nella parte superiore dell’app. Una volta fatto, Dipple si occuperà di tutto Rileva automaticamente la lingua e ti consentirà di tradurla in un totale di 26 lingue, incluso lo spagnolo.

Inoltre, mentre digiti il ​​testo La sua traduzione è mostrata di seguito Una volta completata la traduzione, puoi Copialo, condividilo o salvalo nell’app Clicca sulle tre icone che appaiono sulla destra. Puoi accedere a tutte le traduzioni salvate facendo clic sulla scheda salvato che si trova nella parte inferiore dell’applicazione.

Uno dei grandi vantaggi di Deepl rispetto a Google Translate è che quando traduci brevi frasi o espressioni, queste vengono visualizzate Un terzo blocco nella parte inferiore dell’app con diverse traduzioni alternative per questiche è davvero utile per comprendere alcune espressioni in determinati contesti.

Anche Dibble ce l’ha Sistema di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)., grazie al quale puoi tradurre un testo semplicemente fotografandolo. Pertanto, se si fa clic sull’icona della fotocamera che appare sotto il primo blocco dell’applicazione e si scatta una foto del testo che si desidera tradurre, Deepl rileverà automaticamente la lingua originale e la tradurrà nella lingua selezionata.

Ma non è tutto, perché Deepl non solo traduce un testo per te, ma te lo consente anche Ascolta la traduzione ad alta voce Così puoi migliorare la pronuncia di quella lingua.

Per utilizzare questa funzione, devi semplicemente farlo Fai clic sull’icona dell’altoparlante in una delle due caselle dell’appsia nel testo originale che nel testo tradotto e inizierai subito Ascolta la traduzione attraverso gli altoparlanti sul tuo cellulare-La possibilità di interromperlo in qualsiasi momento facendo clic sull’icona precedente.

Infine, con Depp puoi anche Traduci testo da altre app che hai installato sul tuo smartphone e per questo dovrai solo eseguire i seguenti semplici passaggi:

Seleziona il testo Cosa vuoi tradurre nell’altra applicazione

Cosa vuoi tradurre nell’altra applicazione Clic pulsante menu Icona con tre punti verticali

Icona con tre punti verticali Fare clic sull’opzione profondo

Una volta fatto, te lo mostrerà Testo originale, traduzione iniziale e traduzioni alternative Nell’app Deepl.

Deepl è un’app gratuita che contiene già Oltre 1 milione di download e un punteggio di 4,7 su 5 Play Store. Se vuoi provare questo fantastico traduttore sul tuo cellulare, puoi scaricarlo direttamente dal link qui sotto.

Argomenti correlati: Applicazioni

Coinvolti

Abbonati a Disney+ a 8,99 euro e senza tempo Iscriviti a Disney+!