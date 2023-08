Questa è la misteriosa forma della galassia a spirale Messier 51 vista attraverso gli occhi del telescopio James Webb

30 agosto 2023, 21:26 – Aggiornato 30 agosto 2023, 21:27

Quando il telescopio spaziale James Webb è decollato a bordo di un razzo Ariane 5 il 25 dicembre 2021, diretto verso la sua nuova casa a Punto lagrangiano L2E a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, sapevamo che avrebbe cambiato il modo in cui vediamo l’universo, mettendo gli occhi anche sui sistemi stellari precedentemente individuati dal leggendario telescopio spaziale Hubble.

Uno di questi popolari obiettivi cosmici si chiama Messier 51. Si tratta di una galassia a spirale situata a 31 milioni di anni luce dal nostro pianeta che affascina scienziati e fan da decenni (anche perché può essere osservata con telescopi terrestri). .tradizionale in alcuni periodi dell’anno). Ora, la differenza tra catturare l’uno e l’altro è piuttosto impressionante.

James Webb osserva la “Galassia Whirlpool”

Uno dei nomi con cui è conosciuta l’attuale galassia è “vortice”. E questo in particolare ci dice molto sul loro ordine e distribuzione Componenti della Galassia. Come una scala a chiocciola, i suoi bracci sporgono sopra ogni altro componente: una grande regione a spirale che funge da “fabbrica” per nuove stelle massicce e luminose.

Nel Foto di James Webb Possiamo vedere questa strana regione dello spazio in maggiore dettaglio. Le zone scure rossastre risaltano con quelle marcate dall’arancione e dal giallo. Nel frattempo, il colore bianco brillante corrisponde al nucleo ed è anche punteggiato dalla luce bianco-blu proveniente dalle stelle e dalla polvere galattica circostante.

M51 avvistato da James Webb (a sinistra) e Hubble (a destra)

Tuttavia, le ragioni di questa insolita bellezza cosmica rimangono un mistero Gli scienziati credono Che l’influenza gravitazionale della compagna più piccola di M51, una galassia nana chiamata NGC 5195, è in parte responsabile della sua natura. Gli scienziati affermano che le dinamiche di scorrimento tra M51 e NGC 5195 vanno avanti da diversi milioni di anni.

Questa nuova immagine è stata scattata grazie a due dispositivi James Webb che operano nello spettro infrarosso, non visibile all’occhio umano. La combinazione dei dati di entrambi ha portato a questo straordinario risultato per la Galassia Whirlpool, che ci mostra ammassi di stelle e altre caratteristiche che Hubble non aveva notato.

Immagini: NASA/ESA

