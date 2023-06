Questa è la novità in arrivo su Fortnite con il Capitolo 4 Stagione 3

Con questa nuova stagione, Fortnite arriva con nuove skin, armi, meccaniche e un nuovo bioma ed è ora disponibile.

Ora puoi goderti Fortnite: Wilds, Stagione 3 Capitolo 4, su tutte le piattaforme

A questo punto, ovviamente nessuno si stupirebbe se dicessimo loro che Fortnite è stato il gioco che ce l’ha fatta Promuovi il genere battle royale, e non di meno. Dalla sua prima, Epic Games non ha smesso di aggiungere notizie e giocatori, cosa che intendono continuare a fare nella sua nuova stagione, che è stata introdotta Al Games Festival della scorsa estatee l’evento annuale ed estivo per l’industria dei videogiochi.

Sì bene Fortnite capitolo 4 stagione 3chiamato Wilds (Wild Lands in spagnolo), nel suddetto evento Con un trailer del filmOre dopo, la notizia è stata rivelata da Nuovo trailer con gameplay e Battle Pass dedicato. Prima di continuare, quello che dovresti sapere è che questa nuova stagione del battle royale di Epic Games è già qui È disponibile Su tutte le sue piattaforme, tra le quali possiamo trovare dispositivi mobili.

La stagione 3 di Fortnite Capitolo 4 è ora disponibile ed ecco le novità

Fortnite: Il selvaggioRicordiamo che questo è il nome della terza stagione del Capitolo 4, è già disponibile e nel suo ultimo trailer abbiamo potuto vedere un focus specifico sul pass battaglia e sul gameplay, oltre a mostrarci le sue novità. Tra questi possiamo trovare Nuove meccaniche di gioconuovo Nuove skin per le carte da battagliaE braccia E nuovo Una regione vitale. In effetti, come puoi vedere negli screenshot qui sopra, i suoi quartieri hanno avuto un ruolo enorme nel trailer. A proposito, dovresti sapere che questo accade dopo la distruzione del centro dell’isola.

Allo stesso modo, le nuove skin di Fortnite sono molto accattivanti, soprattutto nel caso dell’aggiunta dell’iconico personaggio Transformers, Optimus Prime, disponibile se acquisti il ​​Wilds Battle Pass. La verità è che non è l’unica aggiunta al suddetto franchise che è arrivata al titolo Epic, perché in occasione abbiamo anche altri elementi La premiere di Transformers: L’ascesa degli animalicome con A Cannone chiamato Cybertron e Optimus Primal, che è la controparte animale di Prime. A proposito di skin, ne è stata aggiunta anche una Versione Explorer di Meowscles.

È stato anche aggiunto Nuove meccanicheCome la capacità di muoversi tra le viti. Ora è il momento di parlare delle cavalcature in arrivo in Fortnite: Wilds, visto che possiamo vedere come ci sono arrivate Velociraptor. Tuttavia, ulteriori informazioni su Epic Title Chapter 4 Stagione 3 dovrebbero essere aggiunte come puoi Aggiorna il tuo gioco e provalo voi stessi sul vostro smartphone, ad esempio, se non l’avete già fatto.