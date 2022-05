Questa è la nuova Mercedes-AMG che festeggia i 55 anni della sua storia

Sono almeno 55 gli anni di storia celebrati dalla firma di Affalterbach. E per farlo come meritano, hanno lanciato una serie di Edizioni Speciali basate su alcuni dei loro modelli più sportivi. L’ultima persona a fare la sua presenza porta il nome della versione F1.

Una tale creatura prende il suo impressionante punto di partenza Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance, una berlina ad alte prestazioni con meccanica elettrica. Tanto che gli ingegneri di Affalterbach lo descrivono come “Il modello di produzione più potente del marchio fino ad oggi grazie al trasferimento tecnologico dalla Formula 1”. Da qui il suo nome. Ma attenzione, il prezzo per questo pacchetto F1 Edition è di € 23.800. Questo è in Germania Dove questa creatura parte da 199.015 euro. Che è che in Spagna le loro tariffe non sono state ancora rivelate. Ma aspettati che sia più costoso.

Questa edizione F1 si chiama 55th Anniversary Edition

Per un importo così economico, questo pacchetto che commemora 55 anni di storia AMG aggiunge cose interessanti alla Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. A cominciare dall’esclusiva carrozzeria verniciata grigia sviluppata dalla divisione Manufaktur.. Questo è decorato con emblemi AMG sui lati, che offrono una pendenza della pavimentazione. Sono mostrati anche accenti rossi sull’esterno, così come ruote forgiate da 21 pollici con accenti neri e rossi opachi. Questi sono ispirati a quello utilizzato nell’auto medica utilizzata in Formula 1, che è anche una Mercedes-AMG GT a quattro porte.

In quell’assetto esterno, c’è anche un pacchetto aerodinamico completo firmato AMG. Questo consiste in uno spoiler posteriore nero lucido, Quello che si abbina al diffusore posteriore, che presenta un design in galleria del vento migliorato. Questa edizione speciale presenta anche uno splitter anteriore più grande e deflettori laterali.

Questa edizione speciale celebra 55 anni di storia AMG Inoltre viene fornito con i bundle cosmetici AMG Night e AMG Night II. Questi aggiungono dettagli nero lucido, un sistema di scarico cromato nero, vetri oscurati… Ha anche una griglia oscurata e loghi neri. Il gioco si conclude con uno speciale tappo del serbatoio con il logo “AMG”.

Nessuna modifica sotto la copertina

Una volta dentro, i fortunati proprietari possono accomodarsi negli emozionanti sedili Performance AMG. Rivestimento in nappa nera con cuciture rosse. Mercedes-AMG non ha rilasciato foto della sua cabina, quindi dobbiamo pensare che ci sono anche cinture di sicurezza rosse, finiture in fibra di carbonio con accenti rossi e battitacco con loghi AMG, la cui illuminazione utilizza anche il rosso. Questa edizione speciale contiene anche esclusivi tappetini e una targa che ne definisce l’unicità..

Infine, ma non meno importante, c’è una copertura per nascondere la “F1 Edition” della Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance quando non la guidiamo. Presenta il logo “F1”, oltre ad essere realizzato con un “tessuto interno in flanella antistatico”.. Ciò consente di proteggere l’auto da polvere e graffi.

Dove non ci sono sorprese, e non è necessario, questo è nascosto. Questa edizione speciale ha un core 4.0 V8 Biturbo, a cui si aggiunge un motore elettrico posizionato sull’asse posteriore. Grazie a tutto ciò, questa creatura è in grado di generare una potenza colossale di 843 cavalli e 1400 Nm di coppia..

Quindi non sorprende che il file Mercedes-AMG Il più forte della storia Può accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 316 km/h.. Ma oltre ad essere veloce, ha anche il suo punto di vista efficace. La prova di ciò è che contiene una batteria agli ioni di litio con una capacità di 6,1 kWh.

focalizzata sul miglioramento della sua dinamica e delle sue prestazioni, Può percorrere a malapena 12 chilometri in modalità elettrica. Non abbastanza in Spagna per ottenere un’etichetta “0 emissioni” dalla DGT.