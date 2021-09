Questa è la nuova skin interattiva di Fortnite basata sul film Venom: C’è un Carnegie

La prima del film Veleno: ci sarà un massacro È proprio dietro l’angolo e Fortnite ha deciso di celebrarlo includendo una nuova skin interattiva basata sul film. Ci metteremo in campo Eddie Brock (Tom Hardy) E avremo un’emoji che ci trasformerà in un Venom, proprio come nel prossimo film sui cattivi.

Fortnite rivelato nel suo libro Blog ufficiale Questo outfit si unisce alla skin Carnage del capitolo 8 del Battle Pass e all’altro outfit di Venom basato sui fumetti, che è stato aggiunto a novembre 2020.

Una mela. Cavolo. pollo. Flopper. Tanti snack, poco tempo. Unisciti al simbionte con l’outfit di Eddie Brock e diventa Venom.https://t.co/iFdbYMgkAX pic.twitter.com/JGvOHQ5FQG – Fortnite (FortniteGame) 24 settembre 2021

Come puoi vedere nel video del tweet che abbiamo condiviso sopra, La skin ti presenta come Eddie Brock e rimarrai finché non utilizzerai un’emote che ti trasformerà in un Venom. Puoi scegliere dall’elenco se vuoi iniziare come Brock e convertire o iniziare direttamente come Venom. è la vostra scelta. Accompagnare la pelle reattiva Attacco per zaino tentacolo velenoso, ascia lama simbionte, deltaplano solco simbiotico e guscio del percorso simbiotico.

Il bundle Venom: Will Be Carnage di Eddie Brock è ora disponibile nel negozio di videogiochi.

Per quanto riguarda Venom: There Will Be Matanza, uscirà il 15 ottobre in Spagna. È possibile che vedremo nelle puntate future il tanto atteso crossover tra Spider-Man e Venom, almeno a questo si riferiscono il protagonista e il regista del film.