Questa è la nuova teoria in fase di valutazione

Come è stata creata la luna? Ci sono molte teorie, ma ora sembra che la nuova versione stia guadagnando più peso. Ecco le chiavi di questo nuovo studio.

Molto è stato studiato per quanto riguarda l’origine dell’universo. In particolare, è stato seguito un percorso speciale Crea ciò che conta per noi perché è più vicino alla terra. Il miglior esempio di ciò è rappresentato dalla Luna, il satellite che accompagna il nostro pianeta da milioni di anni. Ora, qual è l’origine di questa massa trovata nella nostra orbita? Ci sono molte linee di ricerca aperte, ma la nuova teoria può distruggere tutto il lavoro svolto in precedenza.

Tradizionalmente, si crede che Theia, un elemento più piccolo di un pianeta come Marte, abbia influenzato la Terra, che a quel tempo era lontana da quella che è oggi. Dopo questa causa, una vasta area di terra finì per rimbalzare, uscendo dall’atmosfera stessa. forza gravitazionale Stava unendo i pezzi finché non ha creato la luna. Inoltre, questo fenomeno potrebbe essersi verificato in un periodo di tempo molto breve. Probabilmente ha solo 100 anni. Potrebbe esserci spazio per altre teorie e alternative? Il fatto è che c’è una nuova versione.

vediamo Qual è l’ultima opzione valutata Per quanto riguarda la creazione del satellite, perché è una nuova teoria che potrebbe avere senso in futuro e, naturalmente, quanto potrebbe essere scientificamente fattibile. La luna rimarrà senza dubbio un argomento di discussione per la comunità scientifica. È stato studiato ovunque, tuttavia offre ancora tutta una serie di misteri ancora da scoprire.

Lo studio dei meteoriti caduti nel primo decennio di questo secolo potrebbe contenere la chiave

Secondo le informazioni che hai fornito cablatoIl Politecnico federale di Zurigo (ETH) di Zurigo ha condotto un’indagine. L’ha ordinato la dottoranda Patrizia Weil. Per prendere la nuova ipotesi, si è basata su Analizza un totale di 6 meteoriti avvenuta in Antartide all’inizio di questo secolo. Cosa è stato scoperto finora? Ecco le chiavi di questa nuova variante che è apparsa.

Secondo una ricerca ufficiale pubblicata sulla rivista scientifica Scienze, è stato possibile accertare come in questi meteoriti siano stati trovati elio e neon, una sostanza che era intrappolata in piccolissime perle di vetro. Strano che questo tipo di proposta Potrebbe essersi formato in eruzioni vulcaniche Sulla superficie lunare quando il magma è stato estratto dall’interno della luna. Quindi sarà una nuova teoria che cambierà il modo in cui comprendiamo l’origine della luna.

Una delle conclusioni della ricerca sta in Composizione simile alle rocce che si trovano sulla Terra e sulla Luna. Tuttavia, c’è una notevole differenza che è direttamente correlata alla presenza di meno cloro nel caso del satellite. Ciò potrebbe indicare che un evento drammatico potrebbe separare una parte della dimensione gigantesca, dando origine a queste due forme all’interno del Sistema Solare.

Questa scoperta è stata resa possibile da usando uno spettrometro di massa. Questo non è altro che un metro in grado di separare il peso individuale delle particelle e quindi in grado di identificare le sostanze chimiche presenti in un particolare oggetto. Questo è un importante passo avanti che potrebbe portare a nuove ricerche per determinare l’origine della luna.