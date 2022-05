Questa è la prima e la prossima volta per Millie Bobby Brown e il resto del cast di “Stranger Things” dopo quattro stagioni della serie Netflix di successo | cinema | intrattenimento

Millie Bobby Brown e i suoi compagni membri del cast Serie A italiana a partire dal Netflix “Stranger Things” ha raggiunto la fama quando alcuni bambini sono entrati AdolescenzaIl pubblico è rimasto sbalordito dalla loro esibizione.

Ora, più di cinque anni dopo che la serie è stata presentata per la prima volta Molto vicino all’inizio della stagione 4.I giovani lasciano senza parole i loro fan per la crescita che hanno raggiunto, come riporta il portale web lei.

Il cast prima e dopo di “Stranger Things”

Millie Bobby Brown

mutevole Millie Bobby Brown Erano 180 gradi, a cominciare da un punto culminante che la giovane donna, ora 18enne, aveva cambiato i suoi capelli castani naturali in capelli biondo dorato con la frangia.

Durante il red carpet organizzato da Netflix per promuovere la quarta stagione di “Stranger Things”, un’attrice Di origine inglese, indossava un abito bianco a partire dal Louis Vuittonaderente e rifinito con dettagli in chiffon nero che coprono una spalla, facendola sembrare piuttosto matura.

Miley ha partecipato alla promozione della serie accompagnata dal suo fidanzato, Jake BongioviChi è il figlio famoso? cantante di roccia Jon Bon Jovi.

Molte persone sono sorprese dal nuovo look di Millie, non solo non è più la bambina dall’aspetto angelico che era 5 anni fa, ma ora sembra molto più vecchia dei suoi 18 anni.

Finn Wolfhard

Finn Wolfhard Non molto tempo fa era solo un ragazzo magro e pallido, famoso per il suo gioco Lettera Per Mike Wheeler in Stranger Things, il grande amore di Eleven.

Ora Mike, un nativo CanadaHa 19 anni e sembra alto e bello.

Nella premiere della nuova stagione della serie, lo abbiamo visto indossare un outfit molto elegante San LorenzoIn pantaloni grigi formali e una camicia di seta nera.

Noè Grappa

Noè Grappanato a New Yorkè il più giovane del cast originale, poiché ha ancora 17 anni mentre la maggior parte dei suoi co-protagonisti sono già maggiorenni.

Il personaggio di Will Byers ha affascinato molti, dato che Noah era un ragazzo molto tenero quando lo interpretava. Adesso è un po’ più lungo di due anni fa.

È apparso sul tappeto rosso indossando dior maschileInsieme a Vestiti Dai pantaloni e una camicia bianca, evidenziata da una giacca rosa.

Caleb McLaughlin

Un altro che ha dato un cambiamento drastico è Caleb McLaughlinanche lui newyorkese, che fin dalla prima stagione interpreta Lucas Sinclair in “Stranger Things”.

Caleb sembra un uomo sui vent’anni, molto diverso dal ragazzo che ha iniziato come Lucas.

Durante la festa promozionale della serie, ha indossato un abito molto divertente casa Biancaabbinato a giacca bianca abbinata e pantaloni con dettagli a pois neri e dalmati.

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo nato a New Jersey Oggi ha 19 anni. Suona in “Stranger Things” Dustin Henderson.

Nella vita reale e nel suo personaggio della serie, il ragazzo soffre di craniosinostosi, un’anomalia genetica che colpisce le sue ossa. Di tutti gli attori, Gaten è quello che ha subito il cambiamento più lieve.

Sul red carpet di “Stranger Things 4”, il ragazzo era vestito in modo molto elegante e rischioso, con un set di pantaloni e giacche che mescolavano colori come il rosa metallizzato, l’oro, l’azzurro e il blu scuro a righe. (E)

