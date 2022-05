Questa è la prima immagine di Honda Prolog, il nuovo SUV elettrico Honda – News – Hybrid & Electric Vehicles

a partire dal fionda Sono previsti per rilasciare una serie di nuovi modelli puramente elettrici nei prossimi anni. Uno sguardo al prossimo imminente sarà dato sotto il telaio del SUV e, dalla società giapponese, hanno già annunciato a Il primo teaser per il modello. Questo arriverà sul mercato nel 2024 e presenterà linee molto simili a quanto già sapevamo un paio di anni fa sull’omonimo prototipo. Honda SUV e: Concept.

All’inizio della scorsa estate, la Honda ha annunciato l’arrivo della presentazione che aveva già previsto come sarebbero state le sue ammiraglie un anno fa. Questo modello annunciato raggiungerà diversi mercati nel 2024 e verrà dalla mano motori generalia cui contribuirà con la sua piattaforma Ultium auto elettricaoltre a produrre il modello stesso sotto il tetto della sua fabbrica situata a Ramos Arizpe, in Messico.

L’Honda Prologue sarà offerto come il primo modello elettrico full size che l’azienda rilascerà in massa, anche se solo le direttive dell’azienda giapponese Si sono impegnati a produrre un totale di 70.000 unità all’annoin abbinamento al SUV Acura, che arriverà in parallelo per mercati selezionati.

Esteticamente, il suo design si basa sul modello concettuale che abbiamo incontrato un paio di anni fa.

Honda ha rilasciato oggi la prima immagine di quello che sarà il suo nuovo modello di SUV 100% elettrico, allontanandosi così da quanto presentato finora con il Honda e.

In generale, è evidente la sua somiglianza con il modello concettuale di cui sopra, sebbene ci siano chiare differenze tra le due vetture. Tra questi c’è un fronte molto più commerciale, confinato sotto di esso Due fari stretti e allungati uniti sotto uno stampo – apparentemente – nero pianoforte Dov’è il logo Honda.

In tutta la carrozzeria sono inclusi dettagli tipici del modello Adventure, come previsto per l’introduzione della Honda. L’intera parte inferiore dell’auto è decorata con plastica nera, oltre a un sistema di sospensione rialzato per garantire che si comporti lontano dall’asfalto. La presa di ricarica si trova nell’ala anteriore sinistra. Sul retro, il marchio non ha ancora rilasciato alcuna immagine, quindi rimane un completo mistero, ma ci si aspetta che presenti molteplici somiglianze con quanto visto finora su altri modelli del marchio giapponese, come Honda HR-V e: HEV che già Abbiamo potuto provare Qualche mese fa.

In ordine di marca, Honda è stata in grado di fare bene i suoi compiti e fino ad oggi, Vende solo veicoli che portano il prestigioso sigillo ECO o Zero di DGTperché sono tutti ibrida o elettrificata, in misura maggiore o minore. Nei prossimi anni, i giapponesi hanno già annunciato l’interesse ad aumentare l’autonomia dei loro veicoli elettrici, attraverso l’uso di batterie o di una cella a combustibile a idrogeno. Abbiamo appreso poche settimane fa che Honda investirà circa 37.000 milioni di euro nello sviluppo di tecnologia elettrica e software, poiché la sua idea include il lancio di 30 nuove auto elettriche entro il 2030Supportato da General Motors in alcuni casi.