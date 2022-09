Questa è “la registrazione più bella” secondo Dave Grohl

Tra i tanti album registrati nel corso della storia della musica, ce n’è uno, secondo Dave GrohlDistinguiti sopra tutto il resto. In effetti, capo fu combattenti L’ha definita “la registrazione più bella”. come ricordi Rivista Lontanoin un’intervista del 2000 con Melody Maker, L’ex membro dei Nirvana ha continuato parlando di alcuni dei suoi progetti discografici preferiti di tutti i tempiinclusi gli LP di 4 leggende dell’arte come The Beatles e Dirigibilema anche uno di Mark Lanigan: Carta da quillingalbum di debutto da solista di Ellensburg, Washington.

“Oh cavolo, è la registrazione più bella“, ha sottolineato Grohl Sul lavoro dell’artista, scomparso nel febbraio di quest’anno. “È un album blues pieno di emozioni di domenica mattinaPoi il cantautore ha proseguito:Il ragazzo ha molta anima e la voce più bella. Riesci a immaginare come suonerebbe il tuo cuore se potesse cantare? è molto bello. Questo album è uscito subito dopo che mi sono trasferito a Seattle, quindi rappresenta tutto quel tempo per me. Mark ha cantato per Screaming Trees, quindi aveva il suo lato opposto, ma all’epoca c’era anche molto apprezzamento a Seattle per la purezza e l’autenticità della vera musica”.

Marco Lanigan. Foto: Steve Gullick.

Dobbiamo ricordarlo allora La morte di Lanigan All’inizio di quest’anno, dopo una battaglia durata tutta la vita contro la dipendenza e i relativi problemi di salute, Grohl ha ricordato il suo collega e amico in un’intervista con The Independent. “Era così crudo e reale”, ha detto Dave, che occasionalmente si univa come Mark. Regine dell’età della pietra In tour e registrazioni. “Se hai cantato del dolore, ci hai creduto, se hai cantato dell’amore, ci hai creduto. Se conosci qualcosa della sua storia, o leggi uno dei suoi libri, capirai perché ha cantato quello che ha fatto e perché lo ha cantato come ha fatto lui”. Non c’era nessuno come lui. A Seattle era molto benvoluto‘, è stato condannato.