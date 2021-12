Questa è l’acconciatura con cui Ursula Corbero ha spazzato via la festa “La casa de papel”

Ursula Corbero ha nuovamente suscitato scalpore con uno dei suoi look unici. L’attrice che ha dato vita a Tokyo in “Paper House” è andata a Mostra la seconda parte della quinta stagione Dall’immaginazione di Netflix Indossa uno splendido abito nero che si adatta alla sua silhouette e ha piccoli spacchi laterali. È così che ha abbagliato sul red carpet installato ieri sera a Madrid per l’atteso show, anche se i flash erano inevitabilmente rivolti ai capelli catalani.

Ed è che la giovane donna ha scelto di unire diverse direzioni e Le è stato dato un triplo chignon alto in cui i suoi lunghi capelli lisci sono stati accuratamente combinati, lasciando solo piccole ciocche sulla fronte per fare un’acconciatura che ricorda lo stesso Salvador Dalì. In omaggio alle maschere della serie, Corbero ha piantato due rughe attaccate alla fronte Questo ricorda in qualche modo i baffi di un pittore.

Ingrandisci Jose Oliva / Jose Oliva

Ursula ha interpretato uno dei personaggi principali della serie e Mi sto ancora riprendendo dall’ultimo episodio emozionante andato in onda finora. Ecco perché ha preferito non vedere il risultato delle ultime cinque stagioni fino a quando non uscirà su Netflix il prossimo venerdì 3 dicembre, per avere la stessa sensazione di tutti gli spettatori e follower che scopriranno il risultato di una serie storica.

Ingrandisci Jose Oliva / Jose Oliva

Finisce la storia, ma non il mondo de “La casa de papel”, come ha annunciato ieri sera la piattaforma di intrattenimento che ci sarà Ruolo Con Berlino protagonista nel 2023. Inoltre, i creatori della serie hanno lasciato nell’aria la possibilità di ulteriori progetti, quindi chissà se in futuro potremo rivedere Ursula Corbero sulla copertina di Tokyo.