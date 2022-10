Questa è l’app che rileva il Covid ascoltando la tua tosse che è stata acquistata da Pfizer per 120 milioni

La tecnologia è stata un grande alleato nella lotta al Covid-19, un virus ancora presente in Spagna e nel resto del mondo. Fin dal suo aspetto, sono stati creati Mascherine che avvisano sul cellulare in caso di allerta coronavirus anche Un braccialetto che avverte della tua lesione prima che compaiano i sintomi. È stato uno dei progetti più importanti Un’app che rileva il virus ascoltando un colpo di tosse E di recente ha acquistato Pfizer per 120 milioni di dollari.

Il colosso farmaceutico ha confermato l’acquisto di una piccola azienda australiana chiamata ResApp che afferma di aver sviluppato un’app mobile Può diagnosticare accuratamente il COVID-19 Semplicemente ascoltando e analizzando il suono della tosse di una persona.

Per quasi un decennio, l’azienda ha sviluppato un algoritmo in grado di diagnosticare malattie respiratorie semplicemente studiando il suono della tosse di un paziente. È un sistema originariamente addestrato per rilevare la polmonite, ma Può anche distinguere tra COVID-19, asma e bronchiolite.

Nel 2020, nel bel mezzo della pandemia, l’azienda ha integrato le diagnosi di Covid-19 nella tecnologia di riconoscimento della tosse e i dati all’inizio di quest’anno dal beta test dell’app hanno mostrato che il sistema poteva rilevare con precisione il virus. Nel 92% dei casi i pazienti sono risultati positivi.

Ma come funziona l’app? La tecnologia ResApp si basa sul presupposto che i suoni della tosse e del respiro trasmettono informazioni vitali sullo stato delle vie aeree di una persona. algoritmo addestrato Usa i suoni polmonari quando si tossisceche sono udibili e contengono più informazioni rispetto ai suoni rilevati da uno stetoscopio.

L’applicazione può essere scaricata gratuitamente per iOS S per dispositivi Androidma sono accessibili solo ai pazienti che Ricevi un codice dal proprio medico per fare un test Covid Nell’ambito di una consultazione di telemedicina.

Una volta inserito il codice, l’app chiede di aggiungere la tua data di nascita e la tua storia medica precedente, ad esempio se soffri di asma o fumo. Da lì, non resta che prendere il telefono e posizionarlo a una distanza di circa 50 cm dal viso e tossire cinque volte.

Quindi devi aggiungere la storia delle malattie, ad esempio se hai la febbre o il raffreddore, e fare clic sul pulsante “Accetta”. Questo completa il test e L’app invia i risultati al medicoche sarà responsabile di notificare al paziente se ha o meno il Covid.

Affinamento dell’algoritmo

In una dichiarazione ai media, Lettere di notizieUn portavoce della Pfizer ha confermato che questo strumento di rilevamento del Covid-19 è il prossimo passo “per fornire nuove soluzioni ai consumatori che mirano a sopprimere questa malattia”. Per ora, sperano di migliorare l’algoritmo e “lavorare con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per… Ottieni questo importante prodotto ai consumatori il più rapidamente possibile“.

Da parte sua, il team dietro ResApp spera che l’acquisto da parte di Pfizer aiuterà la tecnologia a crescere e Può essere distribuito in aree remote del mondo; Perché uno degli obiettivi del progetto era quello di fornire strumenti diagnostici migliori per tutti i luoghi del pianeta.

