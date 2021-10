Questa è stata la reunion di Barbie e Pacheco 16 anni dopo “Amor en Custodia”

Barbie e Pacheco si sono incontrati di nuovo tramite il loro Instagram Live dopo l’annuncio su Amor su Costodia (Foto: TV Azteca)

L’amore nella scuola materna Una delle serie TV più popolari su Azteca TV ed è stata annunciata questa settimana Verrà trasmesso di nuovo Chi è il prossimo Lunedì 11 ottobre alle 16:30. In questo contesto, l’Ansar Andres Palacios e Paula Nunez Decidono di tenere la loro riunione virtuale e parlare di ciò che questa storia d’amore ha lasciato loro.

dopo il ritorno L’amore nella scuola materna Sugli schermi, Andres Palacios (che ha giocato Pacheco) E Paula Nunez (Barbie) Si sono rivolti ai social media per fare una trasmissione in diretta e ad essere onesti con i fan della serie come si sono incontrati e come hanno dovuto registrarla e cosa ha lasciato loro nelle loro vite.

Andres ricorda che la loro amicizia si è formata molto prima che lavorassero insieme e cioè mentre studiavano recitazione. “Oggi, quando studiavamo al CEFAT, mi sarei laureato in recitazione con Hector Mendoza, che era la tua generazione; avrei seguito solo due o tre ore di lezione e È qui che ci siamo incontrati“, Lei disse.

Gli attori hanno eseguito una trasmissione in diretta che è stata celebrata dai fan (Immagine: Screenshot/Instagram)

Dopo quel momento, l’amicizia ha iniziato a emergere da alcuni degli scherzi che hanno giocato sul campo. All’inizio della loro vita lavorativa, hanno avuto l’opportunità Lavorare insieme su diversi progetti prima dell’arrivo L’amore nella scuola maternaserie TV Li hai portati alla fama come coppia.

Andres ha notato che la loro buona amicizia si rifletteva in molte scene della telenovela, come una scena in cui erano in chiesa in particolare e decise di fare lo scherzo al suo partner. Metti una gomma sul suo anello. Tuttavia, non ci si aspettava che Paula non si rendesse conto di questo e quello È uscito il chewing gum.

Questo ricordo ha suscitato una delle domande poste loro nella sezione commenti. “Eravamo una coppia prima?Ha ricordato l’interprete di Barbie. Entrambi hanno riso e hanno deciso di confessare finalmente se il loro amore ha davvero trasceso lo schermo.

Paola ha scritto “Ti amo” per accompagnare questa foto con Palacios nel novembre 2018 (Immagine: Instagram/@paolanunez)

“Ti sveleremo che io e Andres… Non siamo mai stati una coppiaFelice Paula. Al che Andres ha aggiunto: “Non lo siamo stati, nonostante il fatto che molte persone, anzi, tanti titoli, lo abbiano pubblicato sulle riviste dicendo così, tanto da insistere che ‘sono una coppia’”. voglio dire come Era difficile credere che andassimo d’accordo così bene, che abbiamo avuto molta simpatia, molta chimica, anche se, ovviamente, abbiamo dovuto raccontare una storia d’amore speciale nonostante tutti i danni arrecati ai personaggi”.

Di fronte a questo commento, Paula ha ammesso che il successo di Barbara Pasterica e Nicholas Pacheco Era dovuto a C’era vero amore Tra questi fuori campo, “amore platonico“Ha chiamato. Gliel’ho spiegato” Palacios era la sua persona preferita E ha sempre voluto stare con lui anche se tutti avevano un partner, perché aveva un’emozione diversa.

Gli attori hanno anche pensato all’impatto che la serie avrebbe avuto se i social network fossero esistiti all’epoca, con Nunez che ha notato che molte delle frasi che è venuto a dire come Barbie erano consigli del pubblico. Come ricorda l’attrice, molte persone inviavano frasi alla televisione, e dopo aver attraversato un lungo filtro le arrivavano tra le mani e le incorporavano nel suo discorso.

“Amor en Custodia” andrà in onda nuovamente a partire dal prossimo lunedì 11 ottobre alle 16:30 da Azteca UNO (Foto: Instagram / @amorencustodiaazteca)

L’amore nella scuola materna Con Paula Nunez, Sergio Bassanes, Margherita Gralia, Andres Palacios, Adriana Louvere, tra gli altri, Andrà in onda su Azteca UNO.

La produzione racconta una storia Foto di Juan Manuel Aguirre ., che diventa accidentalmente una guardia del corpo quando evita Imprenditrice rapita Il suo nome è Paz Achaval Urien di cui in seguito si innamorò. Un caso simile si verifica con Barbara “Barbie” Bazterrica, che scatenerà un’enorme crisi d’ira quando apprende che Nicholas Pacheco è la sua nuova guardia del corpo.

