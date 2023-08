Questa era la clip di Francesca Chelmey per “Miss Italia 2003” a cui alludevano in “Viola come il mare”

A Violetta Vitale Conoscila appena arriva a Palermo Signorina Italia. Sia i suoi colleghi che Francesco sanno che la giornalista ha vinto questo premio ed è per questo che scherzano continuamente con lei.

Nella serie abbiamo potuto vederlo Immagini viola Con la corona e la fascia di Miss Italia che dimostrano che ha vinto questo premio anni fa. Potrebbe essere un fatto intrigante sul passato del personaggio, ma non è così. L’attrice che interpreta Violetta ha vinto questo premio nel 2003!

Francesca Chelsea Attrice, conduttrice e modella, nata in Sicilia nel 1985, nota soprattutto per la sua partecipazione ad un concorso Signorina Italia Quando aveva solo 18 anni.

Questo concorso di bellezza si tiene in quel paese dal 1939 e in edizione 2003, Francesca Chelmey ha vinto il premio grazie alla sua bellezza e alla sua presenza scenica. A quel punto, la sua carriera televisiva è decollata e da allora non si è più fermata.

A Francesca Ha cominciato a piovere Offerte E la giovane non si è fatta sfuggire l’occasione di toccare vari settori: ha partecipato a serie televisive, programmi e campagne pubblicitarie, dove ha continuato a formarsi.

per un libro “violette come il mare” Hanno trovato carino e narrativo usare il passato dell’attrice per aggiungere personalità e umorismo al personaggio. Del resto tutti usano il titolo di “Miss Italia”, e lo fanno per ingannare Violetta, ma per amore e strizzare l’occhio al premio di Francesca per la sua bellezza.

Nel caso Francesco DameriUsa sempre il titolo “Miss Italia” per dimostrare a Violetta che sarebbe felice di avere qualcosa con lei, anche se in questo momento non è favorevole a relazioni serie… Cambierà ancora idea nel tempo?