“Questa finale è un premio per i tecnici che lavorano in piccoli team”.

José Luis Mendelbar discuterà con lui Prima finale di Europa League il prossimo 31 maggio a Budapest Prima Roma A Mourinho. Allenatore “Miracoli” Siviglia È riuscito a lasciare due favoriti, vale a dire Manchester United e il Juventuse guida la squadra a combattere per loro La settima corona Nel Lega Europea. “Quando passano questi giorni sono in vacanza Guarderò indietro e dirò ‘Oh mio Dio, abbiamo ottenuto grandi risultati con una buona squadra’. È la squadra Tecnicamente più completo Non l’ho mai posseduto Questo è un buon gruppo“, Commentato su Zaldivar per movistar.

Ha commentato in sala stampa che la finale “A premio Ancora L’allenatore che ha sempre allenato squadre in lotta per altri trofei. Questo dimostra che ci sono più tecnici di questo tipo, che hanno buoni stampi che possono fare grandi cose ed è una lima Premio per i tecnici che lavorano teoricamente in piccoli gruppi“.

In termini di lettura del gioco, lo ha analizzato mandelbar:”Prendiamo il controllo Noi, si sono schierati contro il tentativo di sorprendere. Stanno applicando ed è già apparso Hanno fatto tutto. Il gol del pareggio ci ha messo le ali e nei supplementari abbiamo segnato il secondo gol. Atmosfera fantastica ed emozionantenon ho mai provato niente del genere”. Il tecnico ha spiegato che “l’ambiente se n’è accorto prima. Durante il gioco non so cosa succede in giro. L’applauso all’inizio è stato incredibile. Ho detto ai miei dipendenti che questo non è mai successo a noi. Molto bello”.

Soso e Lamela cambiano

“Sono stati fondamentali perché sono stati i marcatori. Suso non è stato con il gruppo per dieci giorni, ma durante la settimana mi ha detto che era lì per gareggiare e quello che ha fatto è stato fatto molto bene. Ce l’ha detto Coco. Deve entra di più in end zone e in una di quelle Segna il goal.

‘Riunione’ con Mourinho

“Siamo andati a vederlo allenarsi tanti anni fa, quando era a Madrid. Abbiamo visto un paio di allenamenti e ho passato un po’ di tempo con lui, abbiamo parlato di più con Karanka e il suo preparatore fisico. Giocherai con lui. Un allenatore che c’è da tanto tempo, è uguale a me ma guadagna tanto, io non guadagnavo tanto”.

Acuna espulso



“È difficile per loro ottenere un secondo cartellino giallo per aver perso tempo in teoria. Marcos voleva fare un passo indietro, non gli abbiamo dato alcuna opzione e l’arbitro gli ha dato un secondo cartellino. Non so se lo sapeva già ne avevo uno. Non si vedono molte partite con quello. Non è stata nemmeno una perdita esagerata. Perderlo? La finale sta arrivando. Divertiamoci prima “.