Questa funzionalità tanto attesa arriverà su Apple Maps in iOS 18

In precedenza, quando eseguivi una ricerca su Apple Maps e poi spostavi la mappa, l’app tentava di seguire l’utente e visualizzare i risultati mentre si spostava. Con iOS 18, nonostante questo comportamento persista, Aggiunto il pulsante “Cerca qui”. Il che rappresenta un notevole miglioramento, come segnalato da alcuni utenti Reddit.

Il pulsante non solo migliora la precisione consentendoti di regolare l’area di ricerca, ma semplifica anche il processo. Ad esempio, cerca un locale come “ristorante” e poi… Sposta la mappa Per visualizzare un’altra città, l’utente può semplicemente fare clic sul pulsante “Cerca qui” per individuare facilmente tutte le posizioni dei “Ristoranti” all’interno della nuova città sullo schermo in cui ha navigato, senza dover regolare manualmente i parametri di ricerca.

Questa funzionalità rappresenta un importante progresso in Apple Maps, rendendolo più compatibile con Google Maps, che offre una funzionalità simile da anni. La comunità degli utenti ha espresso soddisfazione al riguardo, ritenendo che questo miglioramento fosse assolutamente necessario Atteso da tempo Questo finalmente arriverà su iOS 18.

Tutte le novità su Mappe in iOS 18

Oltre a questa notevole funzionalità, iOS 18 apporta anche altri importanti miglioramenti a Apple Maps. sono inclusi Percorsi personali per passeggiate ed escursioniMappe topografiche, supporto per tour a piedi offline e varie modifiche all’interfaccia per rendere più semplice la visualizzazione dei punti di interesse con colori più accattivanti e testo più leggibile. Questi aggiornamenti non solo migliorano la funzionalità complessiva di Apple Maps, ma espandono anche le capacità di pianificazione e navigazione per gli utenti, rendendo l’app più versatile e utile in una varietà di contesti.

IL Modifiche all’interfaccia, come colori più brillanti e testo più chiaro, consentono agli utenti di identificare rapidamente i luoghi di interesse e prendere decisioni informate sui propri percorsi e destinazioni. Queste modifiche sono progettate per migliorare l’esperienza dell’utente e rendere la navigazione e l’esplorazione dei luoghi più semplice e divertente.

In conclusione, iOS 18 non solo aggiunge funzionalità tanto attese come il pulsante “Cerca qui” in Apple Maps, ma migliora anche l’app con strumenti aggiuntivi per gli utenti desiderosi di esplorare e pianificare viaggi. Con questi miglioramenti, Apple continua a rafforzare la propria posizione nel mercato delle applicazioni cartografiche, fornendo agli utenti dei dispositivi un’esperienza più flessibile e completa quando si tratta di navigazione e scoperta di luoghi.