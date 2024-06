“Questa Italia non si arrenderà né morirà mai”

“Questa squadra non muore mai, non si arrende mai”, ha detto l’esterno della Nazionale italiana Stephen El Shaarawy, esprime i suoi sentimenti ai compagni di squadra dopo il pareggio ai supplementari contro Croazia (1-1) lunedì, corrispondente alla qualificazione agli ottavi di finale Euro 2024. Italia È l’attuale campione europeo.

“Questa partita ci ha mostrato la qualità di questa squadra, che non muore mai e non si arrende mai. Segnare ai supplementari può sembrare una fortuna, ma per me dimostra le nostre qualità”, ha detto. Sharavi Dentro Conferenza stampa a Iserlohn.

Per gli attaccanti della Roma che devono ancora disputare questo Europeo, nonostante l’Italia sia arrivata seconda nel Gruppo B con quattro punti (vittoria per 2-1 contro l’Albania, 1-1 contro la Croazia e pareggio. Sconfitta per 1-0 contro la Spagna), “hanno siamo ancora una squadra forte.”

“Secondo me possiamo andare lontano in questo torneo, anche fino alla fine (…) come abbiamo dimostrato nella prima partita, abbiamo un gruppo di giocatori di qualità che possono giocare bene”, ha detto. Sharavi Tre giorni prima degli ottavi di finale contro svizzero a Berlino.

“Nessuno vuole affrontare l’Italia (…) contro la Svizzera noi vogliamo giocare un calcio offensivo e positivo”, ha avvertito. Sharavi.

Quando Francia, Portogallo, Spagna e Germania Si ritrovano dopo la fase a gironi nella stessa fase del sorteggio, Italia A priori c’è una strada meno pericolosa da percorrere.