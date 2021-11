Questa la classifica del pareggio in Sudamerica dopo la vittoria dell’Ecuador sul Venezuela | calcio | Gli sport

Il Brasile si è assicurato la sua presenza in Qatar con una vittoria di misura contro la Colombia in casa.

Brasile, secondo la storia, questo giovedì è diventato il primo numero uno della classifica del Sud America Mondo 2022 vincendo 1-0 a Colombia, l’undicesima vittoria consecutiva in casa al Mondiale, pur ottenendo lo stesso risultato L’Ecuador ha battuto il Venezuela Per continuare la terza fase del pareggio, il Cile era un gradino sotto e in discussione per una puntata diretta battendo il Paraguay.

La Seleção è salita alla sua storia confermando la perfetta partecipazione al Mondiale dopo aver vinto prematuramente un biglietto per il Qatar con 34 punti, alla tredicesima data delle qualificazioni sudamericane, a cinque punti dalla fine.

Con la vittoria per 1-0 sul Venezuela, l’Ecuador (20 punti) è scivolato via in un gruppo ristretto mentre il Cile avanzava (16 punti) al quarto posto nel pareggio, nella zona di classifica diretta, sostituendo i playoff con la differenza reti contro la Colombia (quinto. ) e Uruguay, squalificati da ogni scelta al sesto passaggio, entrambi anch’essi con 16 punti.

Nella conclusione di oggi, giovedì, il Perù ha risolto nel primo tempo la causa contro la Bolivia a Lima 3-0 con reti di Gianluca Lapadula (9 minuti), Cueva (31), Peña (39) e rimontato dal secondo al secondo. – Ultimo posto (nono) al settimo passaggio, anche se ci sono poche possibilità di discutere uno dei quattro posti diretti per la Coppa del Mondo o andare ai play-off se è quinto.

Venerdì, a conclusione del 13° appuntamento, si terrà a Montevideo lo storico Rio de la Plata Classic. L’argentino Messi è in testa di un piede in Qatar, anche se l’Uruguay sarà un ostacolo molto difficile, anche con l’attaccante Edinson Cavani infortunato.

