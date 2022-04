Questa potrebbe essere la data di rivelazione del nuovo Call of Duty: Modern Warfare 2

Sembra che sappiamo già quando Activision sarà Svelato il nuovo gioco di Call of Duty: Modern Warfare 2. Negli ultimi due giorni, Activision ha lanciato suggerimenti sul prossimo Call of Duty, il che lasciava intendere che un importante annuncio verrà fatto nel prossimo futuro. E anche se sembra che Call of Duty 2022 apparirà un po’ prima rispetto agli anni precedenti, sembra che dovremo ancora aspettare un po’ di più per vedere ufficialmente il titolo.

Secondo un recente tweet di A Detective di Call of Duty @TheGhostOfHopeIl prossimo mese verrà svelato il nuovo Call of Duty. Ora, per ragioni di chiarezza, questo utente non ha detto molto sul rivelarsi, e in effetti, non ha nemmeno garantito che sarebbe successo in questa data. Tuttavia, ha condiviso la storia in questione insieme a una GIF di Captain Price di Call of Duty: Modern Warfare.

Svelata la nuova cronologia di Call of Duty

La data di rivelazione del nuovo Call of Duty secondo TheGhostOfHope sarà il 30 maggio. Per confermare questa potenziale fuga di notizie, il famoso informatore Tom Henderson ha recentemente fatto luce sui piani di Activision per Modern Warfare 2. Henderson ha recentemente affermato che Il primo trailer di MW2 uscirà a fine maggio “Abbiamo ancora cinque settimane”, osserva.

Sebbene Henderson Non ho condiviso la nuova data esatta di rivelazione di Call of Duty Come hanno fatto altri addetti ai lavori, è ancora molto probabile che la fine di maggio sarà il lasso di tempo che stiamo cercando di girare a questo punto. Ovviamente, questi tipi di piani possono sempre cambiare internamente, quindi assicurati di prendere tutte queste informazioni con cautela.