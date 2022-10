Questa regione italiana ti paga per visitarla

Come ha fatto il governo? Malto E la valle Santa Marta in CaliforniaNel nord-est Italia Vogliono sedurre il turismo con il libretto degli assegni: turisti paganti che viaggiano in treno e trascorrono almeno due notti nella regione. Friuli Venezia Giulia.

circondato da confini Austria, Slovenia E questo AdriaticoUna bellissima zona con multiculturalismo Trieste Capitali e città come Uddin, Palma Nova Uno Monfalcone Tra le sue attrazioni. Nonostante quello che dice il nome ufficiale, Venezia Fuori portata.

Che ne dici di un annuncio per visitare il Friuli Venezia Giulia?

Il iniziativa PromoTurismo FVGdel Governo Friulano, in collaborazione con l’impresa ferroviaria Trinidadia; e comprende il rimborso del biglietto per i treni nazionali in entrata Trieste Y Uddin o ai centri turistici livello o Lignano Sabbiador.

I pacchetti di due notti, in cui è scontato il viaggio in treno, costano dai 100 ai 180 euro a persona.

Sembra l’Austria, ma è Trieste. Foto di Angelo Bonet

L’obiettivo è promuovere il turismo locale, sì, ma sotto Linee guida di viaggio standard. Questa promozione è valida fino al 31 maggio 2023, tasse regionali incluse TrinidadiaQuella Intercity o ad alta velocità Congelare.

Ma questo non vale per tutti i viaggiatori: chi desidera beneficiarne deve prenotare un pacchetto di almeno due notti presso alcuni degli hotel inclusi nella promozione.

Il costo del pernottamento viene detratto dal biglietto del treno, quindi il viaggio è completamente gratuito.

Inoltre, l’ufficio regionale del turismo offre agli ospiti a Carta FVGConsente l’accesso gratuito ad eventi culturali, musei, trasporti pubblici regionali e sconti nei negozi.

I pacchetti di due notti in qualsiasi hotel 3 stelle di queste città costano tra 100 e 150 euro a persona (base doppia-doppia) e negli stabilimenti 4 stelle vanno da 150 a 180 euro.

Castello di Manimare, vicino a Trieste. Foto di Shbedim Ujkhani – Unsplash

Cosa vedere in Friuli Venezia Giulia

Un viaggio attraverso queste zone lo permette È noto un ricco passato storico TriesteUna città che apparteneva all’impero austro-ungarico, vista nello spirito dei suoi caffè viennesi. Uddin C’è una forte influenza dalle vicinanze SloveniaTrovato su segni scritti in entrambe le lingue.

Lignano Sabbiadoro è uno Le spiagge più frequentate AdriaticoE l’autunno è un buon momento per conoscere i suoi luoghi senza i curiosi turisti delle navi da crociera Terrazza a MaraeCon la sua forma a bolla

fino a Grado è conosciuta come la ‘Madre di Venezia’. Perché è costruito su una serie di lagune.

Tramonto vicino a Grado. Foto di Nico Fotoclick – Flickr

Oltre a queste città sono incluse nell’annuncio FVG Y Trinidadia La zona è rinomata per gli sport invernali come le stazioni sciistiche Fourney de Chopra Nella catena montuosa Dolomiti; Chi ama il turismo enogastronomico dovrebbe conoscere Whites friulano O formaggi Montasio.