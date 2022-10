Questa sarà la performance di Need For Speed ​​Unbound su Xbox Series X secondo EA

Come hanno detto EA e Benchmark Need For Speed ​​Unbound su Xbox Series X funzionerà a 4k e 60fps. Al momento, non è noto a quale risoluzione originale verrà eseguito il gioco su Xbox Series S, anche se dovrebbe essere di 60 fotogrammi al secondo. Crimmins afferma che NFS Unbound sfrutterà le console esistenti e il motore Frostbite per offrire un’esperienza 4K/60fps in un mondo aperto free-to-play chiamato Lakeshore.

Ha aggiunto che anche il motore fisico verrà aggiornato a un frame rate più elevato, consentendo “più controllo e sfumature” nella gestione delle auto che mai. Non c’è dubbio che le prestazioni di Need For Speed ​​Unbound siano almeno 60fps, cosa che dovrebbe soddisfare i giocatori che avranno un gioco di guida nelle migliori condizioni. in secondo luogo, Questa è la mappa di Need For Speed ​​Unbound.

Necessità di prestazioni senza limiti di velocità

Crimmins ha affermato che Need for Speed ​​riguarda l’impostazione di direzioni e la rottura degli schemi. La serie è sempre stata incentrata sulla ribellione, che è la base della narrativa sulle corse su strada. riferito che NFS Unbound esplorerà nuovi stili artistici, nuove visioni e nuovi percorsi Dal guardare il gioco al distinguersi dalla folla dei giochi di corse e all’offerta di innovazioni rivoluzionarie. E con le prestazioni ottimali di Need For Speed ​​Unbound, il gioco sarà ancora più brillante.

Tuttavia, ciò non significa che Need for Speed ​​Unbound sia un riavvio. Matt Webster, CEO di Criterion, spiega che Need for Speed ​​Heat è stato un successo straordinario per EA. Crimmins ha aggiunto che con NFS Unbound, Criterion Games sta fondamentalmente cercando di far sentire il giocatore come un corridore di strada illegalefai scommesse pazze e senti gli alti e bassi di cosa significa incarnare questa fantasia.