Questa settimana avremo uno spettacolo di Resident Evil con notizie interessanti

Uno è stato annunciato Resident Evil in anteprima il 20 ottobre. Secondo Capcom, il live streaming porterà nuove informazioni su Resident Evil Village Gold Edition, Resident Evil 4 e alcune altre notizie. L’evento inizierà alle 15:00 PT e sarà trasmesso sul canale Twitch ufficiale di Capcom. I fan hanno atteso con impazienza la presentazione da quando è stata annunciata a settembre, ma Capcom non ha fornito una data effettiva per la trasmissione in diretta.

Ora, i fan devono aspettare ancora un po’ per vedere Resident Evil mostrare le novità del franchise di Resident Evil. Dall’inizio di ottobre, i fan hanno risposto a tutti i post sui social media di Capcom con domande sullo spettacolo. Le risposte sono arrivate. in secondo luogo, La demo di Resident Evil 4 potrebbe essere annunciata presto ed è quello che possiamo aspettarci da essa.

Galleria Resident Evil

Il Il tweet di Capcom che annuncia la trasmissione in diretta ha rivelato la data Esattamente dallo show di Resident Evil. Ovviamente, i fan di Resident Evil hanno molto da desiderare, quindi è facile capire perché così tanti chiedono maggiori informazioni sui piani futuri di Capcom. Resident Evil 4 è uno dei migliori giochi della serie, e molti lo considerano uno dei migliori di sempre. Per questo motivo, Capcom avrà difficoltà a realizzare un remake all’altezza del gioco del 2005.

Lo spettacolo di giovedì potrebbe essere l’occasione perfetta per mostrare come si svilupperà la nuova versione e quali differenze i fan possono aspettarsi dall’originale. Sebbene Resident Evil 4 Remake non verrà rilasciato fino al prossimo anno, i fan possono aspettarsi l’uscita di Resident Evil Village Gold Edition nel prossimo futuro. Il La Gold Edition verrà rilasciata il 28 ottobre e includerà il DLC di espansione Winter. Il DLC include un gran numero di nuove funzionalità, inclusi nuovi contenuti della storia.