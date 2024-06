Questa settimana la Corea del Nord terrà un importante incontro di partito in seguito al nuovo accordo con la Russia

SEOUL, 24 giugno (Yonhap) – La Corea del Nord dovrebbe tenere questa settimana una riunione plenaria del Partito dei Lavoratori al governo per rivedere la sua performance politica nella prima metà dell’anno, tra l’interesse per l’eventuale adozione di misure di follow-up. . Verrà discussa l’attuazione del nuovo trattato di partenariato firmato con la Russia.

Nel mese di maggio, l’Ufficio Politico del Partito dei Lavoratori della Corea ha deciso di tenere un’assemblea generale del Comitato Centrale del partito alla fine di giugno per esaminare i progressi compiuti nei suoi progetti economici e di altro tipo durante la prima metà dell’anno, senza rivelare altri dettagli, come la data. l’incontro.

La Corea del Nord di solito tiene una riunione generale del partito per alcuni giorni a giugno. Ma il prossimo incontro attira più attenzione, data la possibilità di discutere misure dettagliate per espandere la cooperazione con la Russia, dopo la firma del Trattato di partenariato strategico globale con Mosca.

Il capo della commissione per gli affari di stato della Corea del Nord, Kim Jong Un, e il presidente russo, Vladimir Putin, hanno tenuto un vertice a Pyongyang mercoledì della scorsa settimana e hanno firmato un trattato di ampio respiro, in cui hanno concordato di fornire assistenza militare. , senza indugio, se qualcuno di loro viene attaccato.

Si ritiene che l’articolo IV del trattato, che contiene 23 paragrafi, potrebbe essere considerato una giustificazione per un intervento militare automatico in caso di attacco contro uno dei paesi, il che equivarrebbe a ripristinare per la prima volta l’alleanza dell’era della Guerra Fredda. in 28 anni, dalla sospensione del Trattato di mutua difesa nel 1996. .

Il trattato indica inoltre che la Corea del Nord e la Russia potrebbero collaborare per resistere alle sanzioni internazionali contro i programmi nucleari e missilistici di Pyongyang. L’articolo 16 del trattato invita entrambe le parti ad opporsi alle “misure coercitive unilaterali di natura extraterritoriale”.

Il nuovo accordo individua tra gli altri ambiti di cooperazione la scienza e la tecnologia, lo spazio, l’uso pacifico dell’energia nucleare e l’intelligenza artificiale. Ciò solleva preoccupazioni sul fatto che la cooperazione tra Corea del Nord e Russia in tali aree potrebbe aiutare la Corea del Nord a sviluppare armi di distruzione di massa, vietate dalle sanzioni delle Nazioni Unite.

È anche interessante sapere se Pyongyang ratificherà il trattato alla riunione del Partito dei Lavoratori coreano. Secondo la costituzione della Corea del Nord, un “trattato chiave” può essere ratificato o respinto solo dal leader nordcoreano, sebbene l’Assemblea popolare suprema, il parlamento nordcoreano, approvi i trattati regolari.

Dopo l’assemblea generale del partito questa settimana, la Corea del Nord dovrebbe tenere un’importante sessione dell’Assemblea popolare suprema nel tentativo di modificare la costituzione. Il leader nordcoreano aveva precedentemente chiesto di modificare la costituzione per definire la Corea del Sud come il “principale nemico” della Corea del Nord e chiarire i suoi confini territoriali, compresi quelli marittimi.

Gli esperti dell’incontro di questa settimana del Partito dei Lavoratori della Corea hanno detto che Kim potrebbe lanciare un messaggio in cui critica la Corea del Sud e gli Stati Uniti per le esercitazioni militari congiunte degli alleati previste per agosto.

Seoul e Washington hanno in programma di ospitare le esercitazioni annuali dell’Ulchi Freedom Shield in agosto, che Pyongyang ha da tempo denunciato come una prova generale per la sua invasione.

Separatamente, la portaerei a propulsione nucleare USS Theodore Roosevelt è arrivata sabato nella città portuale di Busan, nel sud-est della Corea del Sud, per una dimostrazione di forza contro le minacce militari della Corea del Nord. La Corea del Sud, gli Stati Uniti e il Giappone terranno questo mese la loro prima esercitazione trilaterale multi-dominio.

