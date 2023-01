Questa Smart TV OLED 4K da 65 pollici si guasta: 900€ in meno!

Il mercato televisivo è molto, molto ampio. Tanto che possiamo quasi dirlo Esiste una Smart TV perfetta per ognuno di noiSecondo quello che stiamo cercando in ogni momento. Perché probabilmente vuoi a taglia Qualcosa di più grande per il tuo soggiorno, ma quando scegli una TV per la camera da letto, ne scegli una più compatta. fino al Sistema operativo È una questione di dibattito, perché non tutti abbiamo gli stessi gusti.

Comunque sia, la verità è che questa TV LG è una vera delizia in ogni modo. Sì, devi assicurartene Molto spazio Nel tuo salotto, è all’altezza 65 pollici. Ma poi, non sarai in grado di trovare un solo errore! Stiamo parlando di Modello TV LG OLED65C25LBchi porta con sé Il nero più puro.

Smart TV che ti toglierà il fiato

Certo, dobbiamo iniziare a parlare di questa TV per il gusto di farlo Squadra. Questo, come abbiamo già sottolineato, misura 65 pollici e ha una risoluzione 4K. Inoltre, è un tipo OLED. A questo dobbiamo aggiungere altri dettagli che a volte ignoriamo. Com’è? Compatibile con il 100% dei formati HDR, o per agire come un vero guardiano dell’occhio. Come faccio? molto facile! Problemi fino al 50% in meno di luce blu Quindi non senti alcun tipo di disagio nell’offerta.