Questa soundbar economica del 2023 scende al prezzo più basso e migliora notevolmente la qualità del suono della tua TV

Il suono è uno dei punti deboli di molti televisori. La cosa positiva è che ha una soluzione che non implica l’acquisto di un’altra: aggiungere una soundbar esterna. IL Hisense HS205G È uno dei modelli più economici del 2023 ed è stato ridotto su Amazon al prezzo minimo storico di 69 euro.





Hisense HS205G – Barra audio *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista altoparlanti TV ai migliori prezzi

Con un prezzo al dettaglio consigliato di € 89, la soundbar Hisense HS205G è disponibile su Amazon con Sconto del 22%. Il che lo porta al minimo storico di 69 euro, con un risparmio di 20 euro.

Hisense HS205G è una soundbar a 2.0 canali caratterizzata da un design semplice ed elegante. lei ha Potenza in uscita 120 wattmigliorando notevolmente il sistema di altoparlanti integrato del televisore, che spesso lascia molto a desiderare.

sbarazzarsi di Equalizzatori audio multipli Per sfruttarlo al meglio a seconda del tipo di contenuto riprodotto: film, musica, notizie e modalità notturna per disturbare il meno possibile gli altri mentre cercano di dormire. Con la tecnologia DTS virtuale:X E gli altri formati Dolby Digital offrono un’esperienza più cinematografica e un suono un po’ più coinvolgente.

Anche se potrebbe Arco HDMIE un’uscita ottica e ausiliaria per connetterti facilmente anche alla tua TV Offre Bluetooth Quindi è facile collegarlo a smartphone, tablet o computer e riprodurre musica, ad esempio, da Spotify o Apple Music.

Potrebbe interessarti

*Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione





Amazon Fire TV Stick 4K max *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Altre offerte

Se ti iscrivi ad Amazon Prime, hai una prova gratuita di 30 giorni (dopo € 49,90 all’anno) per usufruire della spedizione espressa gratuita e dell’accesso prioritario a offerte e servizi come Prime Video, Prime Music e archiviazione illimitata di foto. Inoltre, se sei uno studente, il costo dell’abbonamento Prime Student è la metà e ottieni un periodo di prova di 90 giorni. Puoi anche provare servizi come Kindle Unlimited o Audible gratuitamente per 30 giorni.

L’intrattenimento con Apple è assicurato: non dimenticare che puoi abbonarti ad Apple TV+ per guardare le tue serie e i tuoi film preferiti (hai sette giorni gratis, poi 6,99 euro al mese) e ad Apple Music per non perdere mai la musica alle tue feste con audio di alta qualità (hai un mese di prova gratuito, poi 10,99 euro al mese per il piano individuale).

Hai anche a tua disposizione Scatola di mele, per avere sempre a portata di mano le tue letture preferite, sia sotto forma di libro che di audiolibro; E Podcast di Appledove troverai milioni di programmi da ascoltare.

Puoi essere informato e informato in ogni momento su tutte le novità del mondo Apple e sulle offerte di Applesfera Selección nei nostri profili. Twitter, Facebook E cavo

Alcuni dei collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero fornire vantaggi finanziari ad Applesfera. Se non disponibili, le offerte possono variare.

le immagini | Hisense

Ad Abelsvira | Sonos Era 100 ed Era 300: approfondimento e revisione delle loro caratteristiche e prezzo

Scegliendo Xataka | Quale soundbar acquistare, quale è migliore in termini di qualità e prezzo?