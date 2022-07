Questa tastiera meccanica Razer è quasi gratuita su Amazon

Razer BlackWidow V3 Pro è una tastiera meccanica wireless progettata specificamente per i giocatori che vogliono ottenere il massimo dai loro giochi. Per questo, ha la tecnologia Wireless ad alta velocità Razer Ci consente di ottenere prestazioni wireless perfette anche in tutti i tipi di giochi Collegalo a un massimo di 3 dispositivi Tramite Bluetooth, la possibilità di passare da un dispositivo all’altro con la semplice pressione di un pulsante.

Il che significa che chiunque giocasse per ore al computer saprà quanto sia importante una buona tastiera. Questo è il motivo per cui le tastiere meccaniche da gioco stanno vivendo un enorme boom negli ultimi tempi. Il suo prezzo elevato lo rende non facilmente accessibile, quindi dovresti approfittare di questa offerta sì o sì che ti presentiamo oggi.

Questa tastiera ha il vantaggio di possederla interruttori meccanici in giallo, che producono un tasto molto soft per la presenza di ammortizzatori acustici in grado di ridurre ancora di più il profilo di silenziosità. Questo è combinato con interruttori di altezza perfetti per la migliore esperienza ogni volta.

Un altro aspetto da sottolineare è il suo design completamente trasparente che ci permette di mostrare tutta l’illuminazione che fornisce. Razer Chroma RGB. Possiamo personalizzare l’intensità della luce per aumentare l’immersione, grazie alla reazione dinamica di oltre 150 giochi integrati. Ha anche un file Quadrante digitale multifunzione e 4 tasti multimediali Possiamo configurarlo per mettere in pausa e riprodurre, controllare il volume della luminosità e, in breve, adattarlo a nostro piacimento in modo da divertirci di più durante il gioco.

Inoltre, è interessante notare che lo han Copritasti in ABS a doppia iniezione Per garantire che gli adesivi non si usurino. In questo modo, gli interruttori hanno pareti molto spesse in grado di resistere a lunghi periodi di utilizzo in modo coerente. E ovviamente non puoi perderlo poggiapolsi, poggiapolsi In modo che le nostre mani siano sempre rilassate.

Presentazione per Razer BlackWidow V3 Pro

Come abbiamo visto, la tastiera meccanica wireless Razer BlackWidow V3 Pro è l’accessorio perfetto per godersi a pieno lunghe sessioni di gioco. Indubbiamente, data la sua qualità, questo è un prodotto inizialmente costoso, quindi oggi è il nostro giorno fortunato. E sebbene il prezzo di vendita abituale sia di 249,99 euro, ora possiamo acquistarlo su Amazon A soli 99,99€che è uno sconto del 60% che ci consente Risparmiaci 150 euroPazzo!

La tastiera è venduta e spedita da Amazon, quindi la spedizione è inclusa nel prezzo e se siamo clienti Prime la riceveremo solo entro 24/48 ore lavorative. Inizia a giocare ora!