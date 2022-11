Questa TV Android ha perso più di 240 euro durante il Black Friday

Il Black Friday non è ancora finito, motivo per cui vediamo gli ultimi saldi e sconti. In questo caso, ciò che recuperiamo è un file Smart TV Philips, modello dello stesso anno. Ha tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo, inoltre è alimentato da Ambilights. Questo cambierà completamente il tuo modo di guardare la TV.

Sono disponibili in diverse dimensioni, che ti mostreremo di seguito. Ricordati di misurare bene il tuo soggiorno Prima di avventurarti in esso, è allora che lo saprai che misura È più adatto a te! in entrambi i casi, Tutti sono scontati.

Vantaggi di avere un Android TV

Sebbene le dimensioni possano differire l’una dall’altra, dovresti sapere che le specifiche di questo televisore cambiano parecchio. innanzitutto, Avere sempre Android TV dentro. Ciò significa che sarai in grado Scarica tutte le applicazioni Vuoi, perché lo store di Google è il più completo. Inoltre, avrai accesso all’Assistente Google e anche a Alexa. Se hai dispositivi intelligenti in casa, questa sarebbe una grande novità!