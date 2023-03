Questa variante del Pixel 7 è scontata di circa 200 euro in Spagna

OnePlus 10T è d’accordo Visualizza su Amazon Spagna, È una delle occasioni in cui puoi prendere un cellulare di fascia alta a un prezzo molto interessante, soprattutto perché è inferiore a 600 euro.

[OnePlus 11, análisis: cumple en todo pero no logra diferenciarse]

Alcuni dei punti di forza del telefono sono la sua ricarica rapida da 150 W, così come il suo software abbastanza ordinato e pulito, che rende un’ottima esperienza durante l’apertura e la navigazione tra le app.

OnePlus ha anche apportato modifiche al design che lo rendono uno dei suoi telefoni più diversi a livello estetico e ha una tripla fotocamera posteriore abbastanza attraente.

Acquista il OnePlus 10T scontato

One Plus 10T

Adriano Raya Android gratuito

OnePlus 10T è scontato su Amazon Spagna del 24%, restando a 549€, rispetto ai 719€ che costava prima. UN 170 euro di sconto Grazie a ciò puoi portare questa meravigliosa casa mobile.

Il suo processore è Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 e questa versione ha 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, quindi non rimarrai senza spazio. C’è molta potenza, poiché questo modello è il più potente del produttore nel 2022 e Oggi funziona perfettamente.

La ricarica ultra rapida di OnePlus 10T prepara il tuo telefono in pochi minuti

Adriano Raya Android gratuito

Ha una batteria da 4800 mAh e, come detto prima, Uno dei suoi grandi vantaggi è la ricarica rapida da 150 W. Dal momento che ti consente di caricare completamente il telefono in circa 25 minuti, il che ti fa dimenticare di dover attendere che il telefono si ricarichi in situazioni in cui sei di fretta.

La tripla fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. È il punto in cui è la differenza più evidente con Google Pixel 7, ma nel resto dei reparti È uno dei suoi principali concorrenti.

Come puoi vedere nelle immagini, contiene un’unità fotocamera che sembra uscire lateralmente e con un’interfaccia in cui trovi solo un buco nello schermo, con poche cornici.

Caratteristiche di OnePlus 10T

processore e memoria Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1.

RAM: 8/16GB.

Memoria interna: 128/256 GB.

uno schermo Dimensioni: 6,7 pollici.

Risoluzione: 2412 x 1080 pixel.

Tecnologia: AMOLED.

Frequenza di aggiornamento: 120Hz.

Protezione: Gorilla Glass 5.

fotocamera posteriore Primario: 50 MP, f/1.8, OIS.

Grandangolo: 8 MP f/2.2, 120 gradi.

Macro: 2MP, f/2.4.

Registrazione video: 4K a 60 fps, 1080p fino a 240 fps.

Altri: doppio flash LED.

fotocamera frontale Risoluzione: 16MP f/2.4.

Connessione Rete di quinta generazione.

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6.

Sensore di impronte digitali sotto lo schermo.

indipendenza Batteria: 4800 mAh.

Ricarica rapida: 150 watt.

altri Porta USB-C.

Il caricabatterie è incluso nella confezione.

Dimensioni e peso Dimensioni: 163 x 75,4 x 8,8 mm.

Peso: 204 grammi.

Sistema operativo Versione Android: 12.

Interfaccia del produttore: OxygenOS 12.1.

Potrebbe interessarti