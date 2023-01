Quest’anno Siero avrà la propria antenna per la fotocamera e uno spazio di co-working digitale

Siero avrà un’antenna fotografica per tutto l’anno, che faciliterà e semplificherà le procedure in un consiglio che, secondo gli ultimi dati, non smette di registrare le iniziative imprenditoriali, come si legge nell’Annuario Centrale delle Imprese pubblicato annualmente dall’Istituto Nazionale di Statistica (INE). Il progetto della Camera di Commercio di Oviedo prevede anche la creazione di uno spazio di co-working digitale in cui l’ente parteciperà al bando del Fondo europeo di sviluppo regionale (Feder).

«L’idea è quella di fornire uno spazio di co-working per gli imprenditori del comune, specializzati nella digitalizzazione, per fornire consulenza e strumenti tecnologici necessari per avviare i loro progetti commerciali e per contribuire alla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. Lo ha chiarito ieri il vicepresidente dell’ente, José Manuel Ferreira, dopo l’incontro che ha avuto con il sindaco di Cerro, Angel García.

In sintonia con questo spazio a sostegno dell’imprenditorialità, la Camera di Commercio vuole avere un punto di servizi alle imprese a Pola de Siero dove possa consigliare e fornire servizi agli imprenditori.

“Sia l’antenna del tribunale che lo spazio di co-working saranno ospitati nella stessa struttura e i fondi europei li adegueranno”, ha spiegato Ferreira. Per questo serviranno, secondo la loro stima, 180.000 euro e stanno già cercando un posto nel direttivo della Sierense.

Il vicepresidente della Camera di commercio di Oviedo ha aggiunto: “Il Comune di Cerro sta sviluppando un’attività imprenditoriale strettamente legata al mondo economico che ci interessa tanto e pensiamo che sia molto importante mantenere questi servizi al suo interno”. Valutare la volontà del consigliere di facilitare l’arrivo di nuove società e predisporre agevolazioni burocratiche. È molto chiaro che la crescita deve provenire dalla sfera economica. Il Comune di Siro ha un forte e fermo impegno per la crescita delle attività economiche e la creazione di posti di lavoro”.

La solidità del business di Siero continua ad essere confermata dai dati. Il numero totale di aziende che operano nel Consiglio è di 4095 aziende. La maggior parte riguarda il settore dei servizi (1.653), seguito da commercio, trasporti e ospitalità (1.604), edilizia (518) e industria (320). È appena dietro Gijón, con 17.960 aziende, e Oviedo, con 16.047 aziende.