Ci sono esemplari di monete e banconote in circolazione e possono essere venduti per migliaia di dollari ai collezionisti. Questa è la situazione Alcune banconote costano $ 2, che possono valere fino a $ 4.500.

La maggior parte delle banconote da 2 dollari in circolazione valgono esattamente: 2 dollari. Tuttavia, alcune fatture possono arrivare fino a $ 2 $ 4.500 o più sul mercato del collezionismoSecondo il sito web della United States Coin Auctions (USCA).

Queste banconote da $ 2 possono valere fino a $ 4.500: come faccio a sapere se ne ho una?

La banconota da 2 dollari fu stampata per la prima volta nel 1862 ed è ancora in circolazione oggi. Questa banconota conteneva un ritratto di Alexander Hamilton fino al 1869, quando fu posta su Thomas Jefferson. D’altra parte, la versione più recente della banconota da 2 dollari è stata ideata nel 1963.

Se è una banconota da 2 dollari È stato coniato e stampato prima del 1976, Probabilmente vale più del suo valore nominale sul mercato del collezionismo.

Potresti essere interessato a: Quarti che possono valere fino a $ 10.000: come faccio a sapere se ne ho uno?

In alcuni casi, potrebbe valere solo $ 2,25, ma il valore più alto lo è $ 4.500 o più per banconote non circolate del 1890, sebbene la maggior parte di queste fatture valgano tra $ 550 e $ 2.500. I valori sono gli stessi sia che la banconota rechi il sigillo rosso o marrone.

Dall’altro lato, Una banconota da $ 2 originale non circolata del 1862 varia in valore da $ 500 a oltre $ 2.800. Inoltre, secondo GOBankingRates.

Anche l’USCA elenca un valore $ 500 in alcune banconote da $ 2 del 1995 non circolate Oppure oltre $700 per banconote da $2 del set da 12 pezzi delle banconote della Federal Reserve del 2003.

Come viene determinato il valore della banconota o della valuta?

Secondo il sito Primo scambio negli Stati UnitiEsistono quattro tipi di valore: el Valore di catalogo, prezzo di acquisto, valore di vendita al dettaglio o generale e valore all’ingrosso.

Il valore di listino è il prezzo medio al quale la maggior parte dei rivenditori vende una moneta o una banconota. Il prezzo di acquisto è ciò che il rivenditore sarà disposto a pagare. Il valore al dettaglio è il prezzo al quale un particolare commerciante è disposto a vendere una moneta o una banconota. Il valore all’ingrosso è il prezzo che i trader utilizzano quando commerciano tra loro.

Il valore di una moneta o banconota determina essenzialmente il valore di un catalogo in base a tre fattori principali: Rarità, condizione/grado della moneta o banconota e condizioni di mercatocioè la richiesta. La combinazione di questi tre fattori dà il valore della moneta o della banconota.