Queste cuffie da gaming sono compatibili con PS5 e PC e hanno un prezzo inferiore a 115€ su Amazon

Le cuffie da gioco Bluetooth disponibili per la vendita su Amazon sono le Sennheiser GSP 670 e puoi utilizzarle sia sul tuo computer che sulla console PlayStation.

Le cuffie da gaming Sennheiser GSP 670 hanno uno sconto interessante su Amazon

Non è un segreto che tra tutte le offerte di Amazon ci sia sempre un gran numero di cuffie wireless, e in molti casi Questi sono progettati specificamente per giocare ai videogiochi. Tra loro può esserci di tutto, sia di alta qualità che alcuni che svolgono il loro compito senza troppe storie. In questo caso, Ti offriamo un ottimo prodotto che ora ha un prezzo ancora più interessantePerché gli piace Sconto più che interessante su Amazon.

Stiamo parlando di Cuffie da gioco Bluetooth Sennheiser GSP 670Alcuni di essi appartengono ad una nota azienda nel settore audio, ecc Di solito hanno un prezzo abbastanza alto Nei negozi come Componenti informaticipoiché è anche scontato ora, e Sul suo sito ufficiale. Su Amazon, di recente Lo si può trovare al prezzo di 149,99 euroma questo ha ricevuto Un nuovo sconto del 24%e ora il suo costo non è molto elevato, il che rende questo prodotto vincente per quelle persone che stanno cercando nuove cuffie da gioco, e forse tu sei uno di loro.

Le cuffie da gioco Bluetooth Sennheiser GSP 670 hanno uno sconto del 24% su Amazon

Come abbiamo detto, queste cuffie da gioco avevano recentemente un prezzo di 149,99 € e ora hanno uno sconto del 24%, quindi Il suo sconto è di poco più di 35 euroE non è affatto male. Va ricordato che il prezzo consigliato in altri negozi è molto più alto. Lascia che sia quello che è, Il Sennheiser GSP 670 costa ora € 114,60 su Amazon Grazie a questa offerta. Tieni inoltre presente che se sei cliente Amazon Prime, puoi godertelo La spedizione è rapida e veloceperché se lo acquisti adesso potrai riceverlo giovedì 21 settembre.

Le Sennheiser GSP 670 sono cuffie da gioco Bluetooth Suono surround 7.1Questa è una delle sue caratteristiche principali Può essere configurato utilizzando il software EPOS Gaming Suite. Vale anche la pena notare che queste cuffie Include microfono con cancellazione del rumore Quindi possiamo parlare chiaramente durante le nostre partite multiplayer. Questi caschi Compatibile con PC, PS5 e PS4Noi siamo Senza fili e funziona tramite BluetoothSebbene possano essere collegati Anche con cavo USB o con connessione a bassa frequenza 2,4GHz.

Prima di concludere, dovremmo parlare dell’autonomia che offre da allora la sua batteria Queste cuffie possono darci fino a 20 ore di riproduzione Bluetooth con ogni carica. Detto questo, ricordatelo Il Sennheiser GSP 670 può essere tuo ora su Amazon per € 114,60 Grazie all’offerta di cui vi abbiamo parlato in questo post.

Unisciti alla conversazione

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa storia, Andro4all riceve una commissione. si unisce Al canale di transazione Andro4all Per conoscere prima di chiunque altro le migliori offerte.