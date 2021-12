Queste erano le 5 foto di Dana Paula di cui nessuno ha smesso di parlare su Instagram

Dana Paula (dannapaola) ha colpito il suo profilo Instagram per gli ultimi post che ha fatto nelle ultime ore. I cinque post di storie e foto, hanno ottenuto più di 3.039.803 delle interazioni tra i suoi seguaci.

Dana Paula Rivera Mongoya È nato il 23 giugno 1995 a Città del Messico. È una cantante, attrice, modella e cantautrice.

È la figlia del cantante messicano Juan Jose Rivera e della madre Patricia Mongoya. Dana Ha iniziato la sua carriera quando aveva solo quattro anni Quando ho partecipato al programma Sesame Street nel 1999. Due anni dopo, Nel 2001, la giovane attrice ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista Dal romanzo di Maria Belin, una performance in cui ha vinto il suo primo premio per la migliore interpretazione per bambini ai Bravo Awards.

Ha anche firmato un contratto con la Universal Music e ha registrato il suo primo album. Nel 2004, Dana ha recitato nel romanzo “Amy, la ragazza con lo zaino blu” e ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Oceano. dopo, Nel 2008, l’attrice è apparsa per la prima volta nel suo film con il film mi ha strappato la vita Un anno dopo dà vita a “Patitio” nella serie per bambini e ragazzi Televisa, Abbiate il coraggio di sognare.

Due anni dopo, attrice e cantante Entra a far parte di Disney e Pixar Ha doppiato Rapunzel nel film d’animazione aggrovigliato. Nel 2016 la giovane star è tornata nel suo grande palco La cosa più semplice è complicare tutto E due anni dopo, nel 2018, Dana Paula faceva parte della serie spagnola Netflix, eliteDove ha interpretato il ruolo di Lucrecia. Infine, nel 2021, la cantante ha anche pubblicato il suo ultimo album KO.