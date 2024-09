Queste le condizioni per candidarsi

Grazie ad un programma di borse di studio annunciato dall’Ambasciata italiana, gli studenti colombiani avranno più opportunità di studiare all’estero.

Secondo il criterio di

Matteo Quastoni, portavoce della Camera di Commercio Italiana in Colombia, ha invitato i giovani colombiani a partecipare. Mostra Alla Italia 2024.

L’anno scorso, nel 2023, si sono presentate per partecipare all’evento circa 3.000 persone e si prevede che il numero sarà più alto per questa edizione e molti altri saranno interessati all’opportunità.

Organizzato questo evento Camera di Commercio Italiana, Ambasciata Italiana e Istituto Italiano di Cultura in Colombia. È disponibile per alcune aree come ingegneria, economia, amministrazione, design industriale e della moda e lingua italiana.

Possono provare ad accedere alla borsa di studio i diplomati e gli studenti universitari. L’evento sarà Dal 24 settembre al 13 ottobre saranno disponibili solo 50 persone Chi può aggiudicarsi una di queste opportunità?

Ciascuno di questi giovani avrà un sostegno finanziario da parte di in mezzo 50% e 100%. Costo dello studio in un paese europeo.

La mostra si terrà in 3 città della Colombia. Foto:Aula italiana Condividilo

Sono nei posti più probabili in cui possono essere letti Azienda MarangoniNoto per la sua forte attenzione alla moda e al design; Polimia (Graduate School of Management), rinomata a livello mondiale nel business e nell’innovazione; E Università di PisaCon i suoi programmi in scienze e ingegneria.

Aprirti alla possibilità di una formazione accademica in paesi al di fuori della Colombia ti dà l’opportunità di crescere in molti aspetti che il futuro porterà. Diversi benefici per la vita di ogni persona.

Le persone selezionate da Aula Italia avranno l’opportunità di migliorare le proprie competenze linguistiche ed entrare nel mondo del lavoro grazie ai contatti che potranno acquisire in un Paese europeo noto per la sua grande ricchezza culturale ed educativa.

Questo programma ha permesso a molti giovani colombiani di accedere a un’istruzione di alta qualità in Italia e ha rafforzato il rapporto tra i due paesi.

Di La pagina ufficiale di Alla Italia entra nella sezione ‘Borse di studio’ Potrai trovare le informazioni necessarie per la tua domanda e l’iscrizione per partecipare alle mostre che si tengono nel Paese.

I vincitori di ciascuna di queste borse di studio saranno annunciati durante le mostre nell’Aula Italia di Medellin, Cali e Bogotá. Quest’anno il 22, 26 e 28 ottobrerispettivamente.

ERICA LUCIA IBAZ GARCIA

Editoriale di ambito digitale

Tempo

Altre novità su EL TIEMPO