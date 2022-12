Queste ore saranno le più costose della giornata

Il Il prezzo della luce Domani è lunedì Per i clienti con prezzi regolamentati associati al mercato all’ingrosso Lunedì scenderà del 15,45%. csu questa domenicafino a un massimo di 93,36 euro per megawattora con limite di prezzo livello più basso di dicembre. In asta, il prezzo medio della luce sul mercato all’ingrosso – il cosiddetto “pool” – è lunedì di 81,07 euro/MWh.

A questo prezzo ‘pool’ si aggiunge l’indennizzo alle imprese del gas a carico dei consumatori beneficiari della misura, i consumatori a tariffa regolata (PVPC) ovvero coloro che, pur essendo sul mercato libero, hanno una tariffa indicizzata, che lunedì è di 12,29 €/MWh.

51,4% in meno rispetto a senza applicare l’eccezione iberica

In assenza del meccanismo di “eccezione iberica” per la fissazione del prezzo del gas per la produzione di energia elettrica, il prezzo dell’energia elettrica in Spagna sarebbe mediamente di circa 204,62 euro/MWh, circa 111,26 euro/MWh in più rispetto alla compensazione regolata. Tasso cliente, che pagherebbe in media il 54,37% in meno.

Il ‘Meccanismo iberico’, entrato in vigore il 15 giugno, fissa il prezzo del gas per la produzione di energia elettrica a una media di 48,8 euro per megawattora per dodici mesi, coprendo così il prossimo inverno, periodo in cui i prezzi dell’energia sono più cari . caro.

Nello specifico, l’“Eccezione iberica” stabilisce un percorso per la generazione di elettricità da parte del gas naturale a partire da un prezzo di 40 €/MWh nei primi sei mesi, e quindi un aumento mensile di 5 €/MWh fino alla fine della misura.

Gli orologi più costosi ed economici domani, lunedì

Pertanto, la tariffa massima si registra tra le 20:00 e le 21:00, con 144,01 €/MWh, mentre quella minima, 54,41 €/MWh, si verificherà tra le 3:00 e le 4:00, secondo per il Timer. I dati sono stati raccolti dall’operatore del mercato energetico iberico (OMIE) da Europa Press.

Dalle 00:00 alle 01:00: 85,06 EUR/MWh.

Dall’01:00 alle 02:00: 63,97 EUR/MWh.

Dalle 02:00 alle 03:00: 55,34 EUR/MWh.

Dalle 03:00 alle 04:00: 54,41 EUR/MWh.

Dalle 04:00 alle 05:00: 54,6 EUR/MWh.

Dalle 05:00 alle 06:00: 55,7 EUR/MWh.

Dalle 06:00 alle 07:00: 73,76 EUR/MWh.

dalle 7:00 alle 8:00: 89,84 €/MWh.

Dalle 8:00 alle 9:00: 112,79 EUR/MWh.

Dalle 9:00 alle 10:00: 109,24 EUR/MWh.

Dalle 10:00 alle 11:00: 87,44 EUR/MWh.

Dalle 11:00 alle 24:00: 85,96 EUR/MWh.

Dalle 12:00 alle 13:00: 84,45 EUR/MWh.

Dalle 13:00 alle 14:00: 84,41 EUR/MWh.

Dalle 14:00 alle 15:00: 84,99 € / MWh.

Dalle 15:00 alle 16:00: 86,78 EUR/MWh.

Dalle 16:00 alle 17:00: 105,86 EUR/MWh.

Dalle 17:00 alle 18:00: 127,68 EUR/MWh.

Dalle 18:00 alle 19:00: 134,98 €/MWh.

Dalle 19:00 alle 20:00: 140,2 EUR/MWh.

Dalle 20:00 alle 21:00: 144,01 € / MWh.

Dalle 21:00 alle 22:00: 134,46 EUR/MWh.

Dalle 22:00 alle 23:00: 104,27 EUR/MWh.

Dalle 23:00 alle 24:00: 80,42 EUR/MWh.

Le prime due settimane di dicembre sono in media 204,41€

Nelle prime due settimane di dicembre, il prezzo medio giornaliero per il mercato all’ingrosso spagnolo (aggregato) è stato di 137,05 €/MWh, a cui si è aggiunto l’extra costo che l’adeguamento del gas cap richiederebbe ai consumatori (67,37 €/MWh) a 204,41 €/ MWh.megawattora, che rappresenta un aumento del 64,30% rispetto a novembre, ma del 14,5% in meno rispetto allo scorso anno, secondo i calcoli dell’Amman Stock Exchange Group.

Questo aumento dell’energia elettrica nella prima metà di dicembre è dovuto al prezzo giornaliero del Mibgas, trainato dal forte aumento del prezzo del gas in Europa, e perché durante la prima settimana di questo mese si sono registrate temperature basse e un calo del vento produzione. .

Tuttavia, il prezzo in Spagna è inferiore del 46,7% rispetto alle grandi economie europee a causa del gas cap, secondo gli analisti di Advisors, che stimano che l’elettricità rimarrà sotto i 200 €/MWh per il resto di dicembre se le previsioni del tempo si confermano. soddisfatto.