Queste saranno le nuove date

Una delle indicazioni più chiare Ritardo di Battlefield 2042Era la metà di settembre Non c’è ancora una data specifica per la fase beta Dal gioco arrivato in teoria questo mese. Infine, il gioco ha ritardato la sua uscita di alcune settimane ed è quello che farà anche la beta, ed è ora Si riferisce alle prime settimane di ottobreSecondo un noto insider,

Tom Henderson, un noto insider di Call of Duty e Battlefield che ha anche menzionato il ritardo del gioco, ha condiviso tramite il suo account Twitter personale: Date della nuova fase beta Battlefield 2042. Secondo Henderson, la beta inizierà 6 ottobre con accesso anticipato, Mentre L’ottavo giorno partirà l’open beta per tutti i giocatori. In questo modo, viene ritardato di alcuni giorni rispetto ai suoi piani iniziali di settembre, ma compensa solo due giorni di esclusività per l’accesso anticipato.

Queste date non sono ancora state inviate ai media/creatori e sono previste nei prossimi due giorni. Le date sono in un sistema interno che non posso condividere. Quindi, un altro “fidati di me fratello” ora. pic.twitter.com/HnUJvRRtHI – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 16 settembre 2021

Ad ogni modo, Henderson commenta che queste date sono ancora state annunciate ai creatori e ai media, quindi non sono state ancora annunciate ufficialmente. “Le date trovate sono in un sistema interno che non posso condividere”, afferma l’insider. “Quindi, ‘Fidati di me, fratello’ è un altro adesso.”





saperne di più: L’ultimo promo di GTA 5 potrebbe avere un suggerimento su GTA 6, secondo i fan del gioco





Dopo un ritardo dell’ultimo minuto, la nuova data di uscita di Battlefield 2049 è stata fissata per il giorno successivo 19 novembreQuando si tratta di PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e PC. Orologio Requisiti minimi e consigliati per giocare a Battlefield 2049 su PC.